Аналітики відповіли, що перешкоджає зростанню українського морського експорту — Finance.ua

Аналітики відповіли, що перешкоджає зростанню українського морського експорту Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Аналітики відповіли, що перешкоджає зростанню українського морського експорту

Українські експортери АПК і ГМК можуть розраховувати на швидке і недороге, у порівнянні з європейськими портами, відправлення вантажів через порти «Великої Одеси». Це показала робота морського коридору за пів року. Попри те, що цей логістичний маршрут перебуває під постійною ракетно-дронною загрозою, відправники вантажів готові на такий ризик. Водночас, проблемою є обмежена пропускна здатність залізничної та припортової інфраструктури, а також страхування.

Про це йдеться у аналітиці на сайті GMK Center.

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«Наразі українські морські порти завантажені не на повну потужність і здатні збільшити експортну перевалку, ключовими проблемами залишається безпека і збільшення пропускної здатності залізничної інфраструктури. Також важливим є розширення використання механізму страхування вантажоперевезень морським коридором», — повідомляється у матеріалі.

Незважаючи на ракетну небезпеку, експорт морським коридором збільшується. І це відразу проявило проблему з пропускною спроможністю Укрзалізниці: на залізничних станціях біля портів «Одеса» і «Чорноморськ» затор з вагонів у листопаді-грудні минулого року варіювався в діапазоні 1,5−2,7 тис. і 2,6−3,6 тис. од. відповідно. Аналітики вказують, термін очікування вагонів на вивантаження становив у середньому 5−7 днів.

«Накопичення вагонів на припортових станціях було спричинене обмеженою пропускною спроможністю інфраструктури „Укрзалізниці“ та, як наслідок, перевантаженістю спрямування на морпорти. Крім того, під час повітряної тривоги перевалка вантажів суден припиняється, тому тривалість завантаження в середньому виросла на 30%», — пояснюють у GMK Center.

Питання з страхуванням також тільки почало вирішуватися, вказують у Центрі: тільки в останні дні січня серед усіх суден, що рухаються до портів Великої Одеси, було судно, яке було застраховане від військових ризиків завдяки страховці UNITY, створеній українським урядом разом із пулом страхових компаній на чолі з Ascot.

«Вартість страховки склала 0,75% вартості судна. Ще понад десяток заявок на отримання страховки перебувають у роботі. Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і вже фактично використовується для експорту української продукції», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Нагадаємо, за даними Держстату, експорт товарів з України у 2023 році впав на 18% - до $36,19 млрд, тоді як імпорт зріс на 14,9% - до $63,56 млрд. Крім того, уточнюється, що у грудні проти листопада 2023 року сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 19,2%, а імпорту — на 12,5%.

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