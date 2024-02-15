Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами 2023 року зріс у 2,5 раза — до $27,38 млрд — Finance.ua
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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами 2023 року зріс у 2,5 раза — до $27,38 млрд

Казна та Політика
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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами 2023 року зріс у 2,5 раза — до $27,38 млрд
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами 2023 року зріс у 2,5 раза — до $27,38 млрд
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2023 році зросло у 2,5 раза проти 2022 року — до $27,38 млрд з $11,16 млрд.
Про це йдеться на сайті Держстату.
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За даними держслужби, експорт товарів з України у 2023 році впав на 18% - до $36,19 млрд, тоді як імпорт зріс на 14,9% - до $63,56 млрд.
Крім того, уточнюється, що у грудні проти листопада 2023 року сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 19,2%, а імпорту — на 12,5%.
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Водночас сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в грудні 2023 року було від'ємним і становило $2,39 млрд, тоді як попереднього місяця воно було також від'ємним і сягало $2,28 млрд.
Згідно зі статистикою, коефіцієнт покриття експортом імпорту 2023 року становив 0,57 (2022 року — 0,8).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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