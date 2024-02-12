Українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів, — Кубраков — Finance.ua
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Українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів, — Кубраков

Казна та Політика
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За півроку роботи українського морського коридору з портів Великої Одеси понад 700 суден експортувало понад 22 млн тонн вантажів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
За словами віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, перевалка йде з трьох портів Великої Одеси — «Чорноморська», «Одеси» та «Південного».
«Вночі вони знов були атаковані російськими дронами. На жаль, маємо пошкодження інфраструктури для перевалки і знищене зерно. Загалом, з 18 липня (останнього дня роботи „зернового коридору“) в результаті атак РФ на морські порти України пошкоджено майже 200 об'єктів портової інфраструктури, постраждало більше 26 цивільних осіб. Водночас, портовики досить швидко відновлюються. Сьогодні побачив це на власні очі. Більше того, щодня збільшують обсяги перевалки», — зазначив він.
Як повідомляли Українськi Новини, у січні обсяги морського експорту досягли довоєнного рівня.
21 вересня 2023 року балкер Resilient Africa прибув до турецької протоки Босфор.
Це перше судно із зерном з України, яке пройшло Чорним морем по тимчасовому коридору.
17 липня 2023 року росія заявила про відкликання гарантій безпеки судноплавства у Чорному морі для забезпечення «зернового коридору».
За матеріалами:
УНІАН
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