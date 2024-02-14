Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі - голова НБУ — Finance.ua
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Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі - голова НБУ

Казна та Політика
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Національний банк України (НБУ) обіцяє рухатися в напрямі подальшої валютної лібералізації, уникаючи індивідуальних рішень, але водночас просить бізнес вчасно та в повному обсязі повертати валютний виторг та уникати схем фіктивного імпорту, заявив голова НБУ Андрій Пишний.
«Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі. Це проблема, і про це треба говорити. Так само ми бігаємо за схемами, пов’язаними з фіктивним імпортом, що знекровлює наші золотовалютні резерви», — сказав він на заході Global Outlook у Києві в середу, який Європейська бізнес-асоціація традиційно проводить раз на пів року.
Голова НБУ констатував, що ресурс для подальшого пом’якшення валютних обмежень об'єктивно обмежений, оскільки він формується експортним виторгом та міжнародною фінансовою допомогою, а нині вже реалізувався ризик її неритмічності.
Пишний наголосив, що Нацбанк не є прибічником ухвалення індивідуальних рішень, а має намір створювати рівні правила для всіх підприємств. Водночас він знову ухилився від зазначення конкретних дат або термінів.
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Відповідаючи на запитання про те, чи вистоїть Україна 2024 року, голова Нацбанку заявив, що вистоїть.
«Оскільки вибору немає, майже 2 роки вистояли в ситуації, коли було складніше», — зазначив Пишний.
За його словами, торік вдалося домовитися з МВФ про 4-річну програму, знизити інфляцію вп’ятеро — до 5,1% і на рік раніше почати цикл зниження облікової ставки, а цього року ЄС відкрило 4-річну програму Ukraine Facility на EUR50 млрд.
Голова НБУ додав, що Україні вже вдалося два місяці вистояти без зовнішньої допомоги, хоча у 2022 році такий сценарій здавався нереалістичним.
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Водночас він зазначив, що в базовому прогнозі Нацбанк, як і раніше, закладає, що зовнішня допомога в запланованому в держбюджеті-2024 розмірі $37 млрд буде отримана в повному обсязі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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