Аналітики спрогнозували небувале подорожчання BTC до 2029 року — Finance.ua

Аналітики спрогнозували небувале подорожчання BTC до 2029 року Сьогодні 22:19 — Криптовалюта

Аналітики спрогнозували небувале подорожчання BTC до 2029 року

пів мільйона доларів. У порівнянні з вартістю станом на середину червня поточного року до 2029 року ціна BTC зросте на 659%. Перша криптовалюта коштуватиме

Про це із посиланням на аналітиків брокерської компанії Bernstein повідомило видання Business Insider.

Експерти вважають, що до кінця 2024 року BTC коштуватиме 200 тисяч доларів, до 2029 року — 500 тисяч доларів, а до 2033 року — мільйон доларів.

Причини зростання BTC

Причиною стрімкого зростання вартості BTC є бурхливий попит на біткоїн-біржові ETF, які з моменту запуску на початку цього року залучили десятки мільярдів доларів у вигляді активів.

Аналітики впевнені, що цей сильний попит у поєднанні з постійно зменшуваною пропозицією BTC створює зрілу динаміку попиту та пропозиції, яка призведе до подальшого зростання цін на популярну криптовалюту.

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«Цьому сприяє безпрецедентний попит на BTC (190 мільярдів доларів AUM у 2025 році проти 60 мільярдів доларів сьогодні) через біржові фонди, якими керують провідні світові менеджери з управління активами, а також обмежена пропозиція BTC», — зазначають експерти.

Раніше аналітики припускали, що BTC досягне максимуму циклу у 150 тисяч доларів у 2025 році, але через сильні потоки ETF їхні очікування зросли.

Прогноз фірми був частиною замітки про діяльність компанії компанії-розробника програмного забезпечення MicroStrategy, яка, на думку аналітиків, «будує найбільшу в світі BTC-компанію».

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MicroStrategy акумулювала 1,1% від загального обсягу пропозиції BTC, що становить близько 14,5 мільярда доларів, тоді як ринкова оцінка MicroStrategy становить 26 мільярдів доларів.

Також у матеріалі зазначено, що 14 червня BTC торгувався трохи вище 65 тисяч доларів, що приблизно на 12% нижче рекордного максимуму BTC, який становив майже 74 тисячі доларів.

Нагалаємо, відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав цифрове золото найпростішим способом для того, аби стати мільйонером.

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