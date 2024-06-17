ТОП-3 найпоширеніші «схеми» з угодами на криптобіржах — Finance.ua

ТОП-3 найпоширеніші «схеми» з угодами на криптобіржах Сьогодні 21:00 — Криптовалюта

ТОП-3 найпоширеніші «схеми» з угодами на криптобіржах

Шахраї можуть створювати фейкові угоди з метою впливу на вартість активів. Й такі фейкові угоди можуть бути шкідливими не лише для ринку, але й для вашого гаманця.

Finance.ua розповідає про найпоширеніші види шахрайства з угодами на криптобіржах.

Фішинг

У криптовалютному сегменті однією з популярних схем шахрайства є «старий-добрий» фішинг — виманювання даних платіжної картки у її власника.

Класична схема зазвичай передбачає отримання повідомлення від біржі, де відкрито криптогаманець — через месенджери (такі як Viber, Telegram тощо. — Ред.) або електронну пошту. Повідомлення зазвичай містить заклик до виконання певних дій, таких як перевірка особистих даних, перегляд балансу гаманця, участь в акціях тощо, за посиланням, за яким потрібно перейти, виконати певні маніпуляції…

«Зареєстрований» брокер

Ще одним поширеним видом обману є схема, в якій шахрай представляє себе як зареєстрованого брокера.

Справжній криптовалютний брокер діє як посередник між клієнтами та фінансовими ринками.

Фальшивий брокер використовує дані реєстрованого брокера, щоб переконати інвесторів перерахувати кошти на його рахунки для інвестування.

Поки користувачі виявляють підступ, шахрай зникає, залишаючи жертв з порожніми руками. Головне — справжній брокер навіть не підозрює, що його ім’я використовується у таких махінаціях.

Феш-трейдинг

Мабуть, найпопулярніший різновид шахрайства під час створення фейкових угод на криптобіржах. Метод використовує форму фальшивої торгової стратегії, за якої трейдер купує та продає цінні папери з явною метою подачі на ринок інформації, що вводить в оману.

У деяких ситуаціях фіктивні угоди здійснюються трейдером та брокером, які вступають у змову один з одним. В інших випадках фіктивні угоди здійснюються інвесторами, які виступають як покупець, так і продавець цінних паперів.

Феш-трейдинг часто здійснюється з метою штучного завищення обсягу торгів цінними паперами. Це, по суті, угоди, які компенсують одна одну та не мають комерційної цінності. Водночас вони використовуються в різних торгових ситуаціях.

Корисні поради, як захистити себе від шахрайства, та більше деталей про «схеми» з угодами на крипторинку — у статті за посиланням.

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