Альпарі Банк виключили з числа учасників ФГВФО — Finance.ua

Альпарі Банк виключили з числа учасників ФГВФО Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Альпарі Банк виключили з числа учасників ФГВФО

Першого липня із числа учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виключено АТ «Альпарі Банк».

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Альпарі Банк виключено у зв’язку з відкликанням банківської ліцензії та виключенням відомостей про банк із Державного реєстру банків.

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Станом на 1 липня 2024 року учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є 62 банки.

Нагадаємо, 27 червня Національний банк відкликав банківську ліцензію в АТ «Альпарі Банк» та виключив відомості про нього з Державного реєстру банків.

Довідка Finance.ua:

у лютому цього року єдиний акціонер АТ «Альпарі Банк» прийняв рішення № 6/2023 припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердити відповідний план припинення;

100% акцій банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллах, який проживає в ОАЄ;

банк опинився серед 7 збиткових банків за підсумками 2023 року на останньому місці — 6,06 млн грн.

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