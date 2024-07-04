Альпарі Банк виключили з числа учасників ФГВФО — Finance.ua
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Альпарі Банк виключили з числа учасників ФГВФО

Фондовий ринок
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Альпарі Банк виключили з числа учасників ФГВФО
Альпарі Банк виключили з числа учасників ФГВФО
Першого липня із числа учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виключено АТ «Альпарі Банк».
Про це повідомила пресслужба Фонду.
Альпарі Банк виключено у зв’язку з відкликанням банківської ліцензії та виключенням відомостей про банк із Державного реєстру банків.
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Станом на 1 липня 2024 року учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є 62 банки.
Нагадаємо, 27 червня Національний банк відкликав банківську ліцензію в АТ «Альпарі Банк» та виключив відомості про нього з Державного реєстру банків.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому цього року єдиний акціонер АТ «Альпарі Банк» прийняв рішення № 6/2023 припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердити відповідний план припинення;
  • 100% акцій банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллах, який проживає в ОАЄ;
  • банк опинився серед 7 збиткових банків за підсумками 2023 року на останньому місці — 6,06 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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