Активного населення залишилося 9 млн, і саме за цих клієнтів наразі ведуть боротьбу банки — UCC Сьогодні 09:30 — Кредит&Депозит

Активного населення залишилося 9 млн, і саме за цих клієнтів наразі ведуть боротьбу банки — UCC

Яка ситуація наразі з роздрібним кредитуванням в Україні, чи є в цьому напрямку перспектива та чи змінився портрет клієнта? На ці та інші питання намагалися знайти відповідь експерти під час дискусії, яка відбулася в Києва в рамках Ukrainian Credit Conference 2024.

Зокрема, щодо портрета клієнта, то варто відзначити іпотечне кредитування, адже саме тут помітна різниця. Як сказав заступник голови правління Укргазбанку Олександр Щербаха, то в банку він відрізняється від типового, адже 75% - пільгові категорії, до яких входять: військові, вчителі, науковці тощо. Щербаха наголошує на значному збільшенні показників.

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«У нас пік видачі кредитів за останні 10 років загалом в Україні. В середньому на 1,7 млрд гривень сьогодні видається іпотечних кредитів. Від 2018 року стільки іпотеки ще не видавалося. Наразі вторинний ринок домінує в цій програмі та складає десь 75%», — розповів він.

Олександр Щербаха: сьогодні іпотечних кредитів видається на 1,7 млрд гривень

Натомість заступник Голови Правління Абанк Євген Зайченко зазначає, що у порівнянні з іншими роками кредитами користується більше молоді.

«Якщо раніше вони займали менш як 10%, то зараз вже близько 20% клієнтів приходять з віком меншим за 18 років. Нещодавно ми запустили ще дитячу картку, бачимо в цьому сегменті перспективу», — сказав він.

Також Зайченко додав, що збільшилась кількість клієнтів, які не працюють, та жінок.

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Натомість як зазначає членкиня Правління Sense Bank Інна Тютюн, в Україні всього залишилося близько 9 млн людей активного населення, й саме за них між банками ведеться боротьба. До цього вона також додала, що банки вже не знають, яку ще «плюшку» придумати, аби тільки в них взяли ту кредитну картку, яка є основним продуктом у більшості українських банків.

А от член правління з питань роздрібного бізнесу ОТП Банк Олег Клименко вважає, що якщо казати про портрет клієнта, то насправді це той портрет, що й був до війни. Утім, для банків це навіть гірше, адже це одні й ті самі клієнти.

Окрім того, експерти майже одноголосно заявили, що збільшується середній чек клієнтів. Ця цифра десь варіюється від 10% до 25%. І причиною цього є девальвація та інфляція.

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Основні потреби, на які клієнт використовує кошти, не змінилися.

Окремо була розглянута й тема автокредитування, адже в сегменті нових машин спостерігається просто неймовірне падіння. Про це заявив член правлінння з питань роздрібного бізнесу ПриватБанк Дмитро Мусієнко.

«Щодо автокредитування, то ринок нових автомобілів впав. Якщо брати 2021 рік, то в Україні було продано 73 тис. нових автомобілів і кредитна пенетрація складає 30% - 24 тис. У 2022-му ринок впав до 22 тис., і пенетрація впала до 16%. 2023-го було продано 42 тис. нових авто. 2024-й не буде набагато кращим у цьому. Кредитна пенетрація зросла лише до 20%, хоча у 2006−2007 продавалося по 300−400 тис. нових авто», — сказав він. Як вважає Зайченко, треба звернути увагу на вживані авто, адже щомісяця їх в Україні купують близько 100 тис. екземплярів. Але, тут не обходиться без проблем.

«Це дуже важкий ринок, адже є досить децентралізованим — це близько 2,5−4 тис. точок продажу й партнерів, які цим займаються», — сказав Зайченко.

Загалом, Мусієнко зазначив, що кредитний портфель банків почав зростати.

«Якщо 2022 року було падіння всього кредитного портфеля українських банків, то 2023-го вони почали зростати. У 2024-му ми бачимо приріст у 15% кредитного портфеля усіх банків, і це добре», — додав представник ПриватБанку.

Не оминули фахівці під час дискусії й кредитування альтернативної енергетики. За словами Щербахи, Укргазбанк запустив кредитування під сонячні батареї з вигідною для клієнта відсотковою ставкою. Також, за його словами, банк зовсім скоро випускає новий продукт — кредит «Енергонезалежний».

Підсумовуючи дискусію, експерти відзначили, що українці стали менше нервувати та, як наслідок, почуватися більш впевнено до своїх кредитних зобов’язань.

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