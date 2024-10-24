airBaltic літатиме з прикордонного польського міста Жешув — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

airBaltic літатиме з прикордонного польського міста Жешув

Особисті фінанси
55
airBaltic літатиме з прикордонного польського міста Жешув
airBaltic літатиме з прикордонного польського міста Жешув
Латвійська авіакомпанія airBaltic анонсувала 16 нових маршрутів, один з яких здійснюватиметься з польського міста Жешув (Ряшів) в Ригу.
Про це повідомляє Lowcost.ua.
«Відкриваючи цей маршрут, ми не тільки зміцнюємо свою присутність у Польщі, але також, оскільки Ряшів розташований недалеко від кордону з Україною, ми робимо крок, щоб допомогти громадянам України безпечно дістатися до решти Європи», — заявив старший віцепрезидент з управління мережею airBaltic Томас Рамдал.
Рейси Ряшів — Рига будуть виконуватися двічі на тиждень.
Читайте також
Вартість квитків — від 150 злотих (економклас) та 850 злотих (бізнес-клас).
Новий маршрут запропонує зручне сполучення Риги з Вільнюсом, Таллінном, Осло, Гельсінкі, Копенгагеном, Стокгольмом та іншими популярними напрямками.
Окрім рейсів до Жешува також анонсовано польоти до Клуж-Напоки, Ставангери, Міконоса, Барселони, Пальми, Рейк’явіку, Тірани, Тель-Авіва, Праги, Родоса, Ібіци, Валенсії та в Кишинів.
Читайте також
Насьогодні airBaltic виконує більше 130 маршрутів з Риги, Талліна, Вільнюса, Тампере, а сезонно — з Гран-Канарії, пропонуючи сполучення з різноманітними напрямками в авіаційній мережі компанії в Європі, Близькому Сході, Північній Африці та регіоні Кавказу.
Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air заявила про повернення бази до Кишинева з 16 грудня та збільшення маршрутної мережі зі столиці Молдови.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.