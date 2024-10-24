airBaltic літатиме з прикордонного польського міста Жешув — Finance.ua

airBaltic літатиме з прикордонного польського міста Жешув Сьогодні 18:32 — Особисті фінанси

airBaltic літатиме з прикордонного польського міста Жешув

Латвійська авіакомпанія airBaltic анонсувала 16 нових маршрутів, один з яких здійснюватиметься з польського міста Жешув (Ряшів) в Ригу.

Про це повідомляє Lowcost.ua.

«Відкриваючи цей маршрут, ми не тільки зміцнюємо свою присутність у Польщі, але також, оскільки Ряшів розташований недалеко від кордону з Україною, ми робимо крок, щоб допомогти громадянам України безпечно дістатися до решти Європи», — заявив старший віцепрезидент з управління мережею airBaltic Томас Рамдал.

Рейси Ряшів — Рига будуть виконуватися двічі на тиждень.

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Вартість квитків — від 150 злотих (економклас) та 850 злотих (бізнес-клас).

Новий маршрут запропонує зручне сполучення Риги з Вільнюсом, Таллінном, Осло, Гельсінкі, Копенгагеном, Стокгольмом та іншими популярними напрямками.

Окрім рейсів до Жешува також анонсовано польоти до Клуж-Напоки, Ставангери, Міконоса, Барселони, Пальми, Рейк’явіку, Тірани, Тель-Авіва, Праги, Родоса, Ібіци, Валенсії та в Кишинів.

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Насьогодні airBaltic виконує більше 130 маршрутів з Риги, Талліна, Вільнюса, Тампере, а сезонно — з Гран-Канарії, пропонуючи сполучення з різноманітними напрямками в авіаційній мережі компанії в Європі, Близькому Сході, Північній Африці та регіоні Кавказу.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air заявила про повернення бази до Кишинева з 16 грудня та збільшення маршрутної мережі зі столиці Молдови.

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