У Польщі стане більше платних доріг — Finance.ua

У Польщі стане більше платних доріг Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

У Польщі стане більше платних доріг

У Міністерстві інфраструктури Польщі заявили, що з 1 листопада розширять мережу платних доріг. Вона включатиме новозбудовані автомагістралі та швидкісні дороги. Зміни в мережі платних доріг торкнуться певної групи водіїв.

Про це пише biznes.interia.pl.

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Уряд зобов’язався розширити мережу платних доріг. Це було заплановано та повідомлено інституціям ЄС як дія, яку Польща має намір здійснити в рамках Національного плану реконструкції.

У Міністерстві інфраструктури запевняють, що не планують вводити плату для легкових автомобілів та мотоциклів ділянками доріг, які перебувають у управлінні Генеральної дирекції доріг національного значення.

Плата за проїзд

Плата базується на принципах «користувач платить» і «забруднювач платить». Ставки плати за проїзд залежать від ваги транспортних засобів і норм викидів вихлопних газів, яким вони відповідають. Важливо, що доходи від плати за проїзд великовагового транспорту та автобусів надходять до Національного дорожнього фонду, який фінансує будівництво нових доріг і оновлення існуючої мережі.

Протяжність платних ділянок нових доріг становить приблизно 1,6 тисячі кілометрів.

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Стягнення плати за проїзд в системі e-TOLL здійснюється за допомогою супутникової системи. Це означає, що немає необхідності встановлювати для цього пристрої на дорозі.

Очікується, що розширення мережі платних доріг збільшить надходження до Національного дорожнього фонду. Нові правила також сприятимуть поступовому збільшенню частки залізниці у вантажних перевезеннях. Це зменшить викиди CO2 від транспорту.

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