Wizz Air повертає базу в Кишинів та запускає нові маршрути — Finance.ua

Нагадаємо, раніше Wizz Air запустив послугу All You Can Fly — 12-місячне членство, яке дає змогу здійснювати необмежену кількість перельотів її рейсами. За кожен рейс пасажирам доведеться доплатити лише 9,99євро фіксованої плати за сегмент польоту, яка стягуватиметься у валюті бронювання. Вартість передплати — 499 євро.