Wizz Air повертає базу в Кишинів та запускає нові маршрути — Finance.ua
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Wizz Air повертає базу в Кишинів та запускає нові маршрути

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Wizz Air повертає базу в Кишинів та запускає нові маршрути
Wizz Air повертає базу в Кишинів та запускає нові маршрути
Авіакомпанія Wizz Air заявила про повернення бази до Кишинева з 16 грудня та збільшення маршрутної мережі зі столиці Молдови.
Про це повідомляє Avianews.

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Зараз лоукостер літає з Кишинева за вісьмома напрямками:
  • в Абу-Дабі;
  • Будапешт;
  • Мілан;
  • Венецію;
  • Відень;
  • Рим;
  • Лондон;
  • Варшаву.
З початком базування в Молдові одного літака Airbus A320 Wizz Air запустить з Кишинева польоти до:
  • Берліна;
  • Болонії;
  • Брюсселя;
  • Дортмунда;
  • Меммінгена;
  • Парижа;
  • Верони;
  • Нюрнберга.
Авіакомпанія продає авіаквитки з Молдови за ціною від 25 євро в одну сторону з урахуванням перевезення невеликої ручної поклажі.
Фактично цілком новим буде лише рейс Кишинів-Нюрнберг. За іншими маршрутами Wizz Air літала раніше. Авіакомпанія скоротила мережу з Молдови і навіть тимчасово призупиняла польоти в країну через безпекові проблеми. Вони виникли після широкомасштабного російського вторгнення в Україну.
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Нагадаємо, раніше Wizz Air запустив послугу All You Can Fly — 12-місячне членство, яке дає змогу здійснювати необмежену кількість перельотів її рейсами. За кожен рейс пасажирам доведеться доплатити лише 9,99євро фіксованої плати за сегмент польоту, яка стягуватиметься у валюті бронювання. Вартість передплати — 499 євро.
Також Wizz Air додав до проїзного Wizz Multipass ще три нових країни — Кіпр, Болгарію та Австрію. Таким чином Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до десяти країн — Італії, Польщі, Албанії, Великої Британії, ОАЕ, Угорщини й Румунії та відтепер Кіпру, Болгарії та Австрії.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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