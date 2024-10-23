Wizz Air повертає базу в Кишинів та запускає нові маршрути — Finance.ua

Wizz Air повертає базу в Кишинів та запускає нові маршрути Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Wizz Air повертає базу в Кишинів та запускає нові маршрути

Авіакомпанія Wizz Air заявила про повернення бази до Кишинева з 16 грудня та збільшення маршрутної мережі зі столиці Молдови.

Про це повідомляє Avianews.

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Зараз лоукостер літає з Кишинева за вісьмома напрямками:

в Абу-Дабі;

Будапешт;

Мілан;

Венецію;

Відень;

Рим;

Лондон;

Варшаву.

З початком базування в Молдові одного літака Airbus A320 Wizz Air запустить з Кишинева польоти до:

Берліна;

Болонії;

Брюсселя;

Дортмунда;

Меммінгена;

Парижа;

Верони;

Нюрнберга.

Авіакомпанія продає авіаквитки з Молдови за ціною від 25 євро в одну сторону з урахуванням перевезення невеликої ручної поклажі.

Фактично цілком новим буде лише рейс Кишинів-Нюрнберг. За іншими маршрутами Wizz Air літала раніше. Авіакомпанія скоротила мережу з Молдови і навіть тимчасово призупиняла польоти в країну через безпекові проблеми. Вони виникли після широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, раніше Wizz Air запустив послугу All You Can Fly — 12-місячне членство, яке дає змогу здійснювати необмежену кількість перельотів її рейсами. За кожен рейс пасажирам доведеться доплатити лише 9,99євро фіксованої плати за сегмент польоту, яка стягуватиметься у валюті бронювання. Вартість передплати — 499 євро.

Також Wizz Air додав до проїзного Wizz Multipass ще три нових країни — Кіпр, Болгарію та Австрію. Таким чином Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до десяти країн — Італії, Польщі, Албанії, Великої Британії, ОАЕ, Угорщини й Румунії та відтепер Кіпру, Болгарії та Австрії.

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