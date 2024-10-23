Аграрна потужність України є не перешкодою, а інвестицією у конкурентоспроможність ЄС — президент EESC — Finance.ua
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Аграрна потужність України є не перешкодою, а інвестицією у конкурентоспроможність ЄС — президент EESC

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Аграрна потужність України є не перешкодою, а інвестицією у конкурентоспроможність ЄС — президент EESC
Аграрна потужність України є не перешкодою, а інвестицією у конкурентоспроможність ЄС — президент EESC
Майбутнє розширення ЄС не ослабить, а підвищить конкурентні переваги ЄС та посилить внутрішній Єдиний ринок самого Європейського Союзу. У цьому контексті аграрна потужність України є не викликом для Спільної сільськогосподарської політики ЄС, але інвестицією у його міжнародну конкурентоспроможність.
Про це сьогодні у Брюсселі під час зустрічі з журналістами заявив президент Європейського соціально-економічного комітету (EESC) Олівер Ропке.
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Саме так очільник EESC відповів на запитання кореспондента Укрінформу про те, наскільки країни-кандидати за своїм економічним потенціалом відповідають пріоритетам ЄС у підвищенні власної економічної конкурентоспроможності.
«Інтеграція країн-кандидатів до ЄС — це процес, що оснований на досягненнях. Наприкінці, кожна з країн-кандидатів має виконати необхідні критерії, у тому числі — економічні. Але це той випадок, коли, як я переконаний, конкуренція на Єдиному ринку та загальна конкурентоспроможність ЄС надалі зростуть. Я не ігнорую виклики, такі як сільськогосподарська політика, особливо коли йдеться про Україну. Але я не вважаю, що це є перешкодою, це буде інвестицією у нашу конкурентоспроможність у майбутньому», — сказав Олівер Ропке.
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Він нагадав, що забезпечення конкурентоспроможності серед вищих пріоритетів у стратегічному порядку денному ЄС, та у політичних директивах для діяльності оновлених Євроінституцій. Європейський соціально-економічний комітет вже відпрацював свої пропозиції з цього приводу, та, відповідно до законодавства ЄС, представив їх на розгляд керівних структур ЄС.
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«Я нещодавно розмовляв з цього приводу з обраним президентом (Європейської ради — ред.) Антоніу Кошта. Важливо, що конкурентоспроможність має розумітися у ширшому сенсі… Однією з найбільших перешкод для нашої конкурентоспроможності є нестача інвестицій. Ми маємо поглянути, як стимулювати такі інвестиції, оскільки в ЄС ми потребуємо для цього 800 мільярдів євро щорічно, Це те, чого ми не можемо досягти лише на рівні країн-членів. Тож нам потрібно колективні дії на європейському рівні», — додав президент EESC.
За матеріалами:
Укрінформ
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