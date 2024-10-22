Частка українського ріпаку в імпорті ЄС збільшилась на 60% — Finance.ua
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Частка українського ріпаку в імпорті ЄС збільшилась на 60%

Аграрний ринок
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З початку маркетингового року імпорт ріпаку до країн ЄС становив 1,41 млн. тонн, що на понад 17% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
Про це йдеться у повідомленні Союзу сприяння вирощуванню олійних та зернових культур Німеччини (UFOP).
У Союзі зазначили, що Україна залишається найважливішою країною походження ріпаку, постачаючи 960 400 тонн олійної культури (68% у частці імпорту ріпаку до ЄС припадає на Україну). У порівнянні з минулим роком імпорт ріпаку з України збільшився на 60% - до 599 400 тонн.
Однак, згідно з Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Україна навряд чи зможе підтримувати аналогічні темпи експорту впродовж найближчих місяців. Такі прогнози ґрунтуються на 25-відсотковому зниженні врожаю порівняно з минулим роком, що суттєво звужує експортний потенціал країни.
Другим за значимістю постачальником ріпаку в ЄС є Австралія. Ця країна експортувала до Євросоюзу 351 800 тонн олійної культури (25% імпорту ріпаку до ЄС). Третє місце обіймає Молдова - 56 200 тонн.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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