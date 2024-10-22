Зерновий коридор продовжує роботу, попри спроби росіян бити по портовій інфраструктурі — Finance.ua

Зерновий коридор продовжує роботу, попри спроби росіян бити по портовій інфраструктурі Сьогодні 09:44 — Аграрний ринок

Зерновий коридор продовжує роботу, попри спроби росіян бити по портовій інфраструктурі

Український зерновий коридор продовжує роботу, незважаючи на спроби росії атакувати портову інфраструктуру. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що відвантаження відбуваються, хоча ситуація залишається напруженою.

Український зерновий коридор продовжує свою роботу, незважаючи на спроби росіян бити по портовій інфраструктурі. Відвантаження відбуваються.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Коридор працює, відвантаження відбуваються. Треба розуміти, що ситуація не є новою для нас. Може відреагувати і ринок страхування, можуть відреагувати власники, але в будь-якому разі ситуація із спробами рф наносити вогневе ураження по портовій інфраструктурі України не є новою. В цих реаліях ми вже працюємо не перший рік — сказав Плетенчук.

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Нагадаємо, незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

«Комісія постійно працює над розширенням спектру фінансових інструментів, орієнтуючись на запит від ринку. Новий фінансовий інструмент для фінансування сільськогосподарського виробництва почне працювати в Україні зовсім скоро і ми уже готові. Сподіваємось на гарну динаміку роботи аграрних нот в найближчій перспективі», — зауважив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

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