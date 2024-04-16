Аеропорт «Київ» оцінює збитки від російської агресії в €500 млн — Finance.ua
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Аеропорт «Київ» оцінює збитки від російської агресії в €500 млн

Казна та Політика
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Аеропорт «Київ» оцінює збитки від російської агресії в €500 млн
Аеропорт «Київ» оцінює збитки від російської агресії в €500 млн
Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського оцінює збитки від російської агресії в понад 500 млн євро.
Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський.
«Якщо казати взагалі, то збитки аеропорту складаються з трьох чинників. Перший — це пряма матеріальна шкода, яку завдано підприємству безпосередньо — руйнації, пошкодження, втрати тощо. Це, згідно експертного звіту, приблизно 20 млн євро. Другий чинник — недоотримані доходи за два роки. Це ті гроші, які поступили б на рахунки підприємства, якби росія не розпочала війну. Із них би платились зарплати, податки, тощо. Ці збитки фінансисти оцінюють більш ніж у 160 млн євро», — сказав він.
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За словами Костржевського, ще одним чинником є знецінення підприємства, як об'єкту бізнесу.
«Там досить складна формула розрахунку, але якщо пояснити простими словами, то для оцінки аеропорту, як бізнесу, необхідно помножити річний прибуток підприємства на певний множник. Для аеропортів, згідно світової практики, цей множник складає від 10 до 20, в залежності від багатьох факторів ризику. Тобто, якщо аеропорт, скажімо за 2019 рік, заробив 40 млн євро — його мінімальна вартість — 400 млн євро. А якщо в 2023 році аеропорт заробив нуль, то і вартість його відповідно нульова. Виходячи з таких попередніх експертних розрахунків, наші сукупні збитки складають понад 500 млн євро на сьогоднішній день», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

  • Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю;
  • Служба безпеки України завершила розслідування щодо знищення літака АН-225 «Мрія» та зібрала докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов». Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Українські Новини
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