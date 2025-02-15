7 найкращих напрямків для відпочинку навесні — Finance.ua

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7 найкращих напрямків для відпочинку навесні

Світ
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7 найкращих напрямків для відпочинку навесні
7 найкращих напрямків для відпочинку навесні, Фото: freepik
Березень традиційно дає старт новому витку подорожей після суворої зими. Цей період року вважається міжсезонням, а це означає, що на багатьох популярних напрямках ще немає надто великих натовпів туристів, а ціни значно нижчі.
Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали найкращі напрямки світу для відвідування в березні 2025 року.
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Як пишуть автори матеріалу, до березня весна набирає сили в північній півкулі, а низка популярних напрямків відтають після холодних, непікових періодів — із додатковим бонусом у вигляді того, що натовпи туристів ще не прибули.

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Тим часом у південній півкулі ртутний стовпчик починає ковзати в протилежному напрямку, привертаючи любителів гострих відчуттів і мисливців за вигідними пропозиціями для пригод у низький сезон.

Сім найкращих місць у світі для відпочинку в березні 2025 року

  1. Гран-Канарія, Іспанія — найкраще місце для релаксації;
  2. Марокко — найкраще місце для серфінгу;
  3. Коста-Ріка — найкраще місце для пригод на свіжому повітрі;
  4. Стамбул, Туреччина — найкраще місце для гурманів;
  5. Неаполь, Італія — найкраще місце для італійської відпустки;
  6. Кюсю, Японія — найкраще місце для спостереження за цвітінням сакури;
  7. Антигуа — найкраще для любителів погрітися на сонці;
Нагадаємо, туризм є галуззю, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. ООН оцінює фінансові втрати у суму понад 2 трильйони доларів у період з 2020 до 2022 року включно.
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Повністю сектор туризму зміг відновитися лише торік. За кордон виїжджало 1,4 млрд осіб — це 99% від показника 2019 року. На поточний рік експерти також мають позитивний прогноз: очікується, що кількість міжнародних туристичних прибуттів зросте на 3−5%.
За матеріалами:
УНІАН
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