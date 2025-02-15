7 найкращих напрямків для відпочинку навесні — Finance.ua

7 найкращих напрямків для відпочинку навесні
Березень традиційно дає старт новому витку подорожей після суворої зими. Цей період року вважається міжсезонням, а це означає, що на багатьох популярних напрямках ще немає надто великих натовпів туристів, а ціни значно нижчі.
Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали найкращі напрямки світу для відвідування в березні 2025 року.
Як пишуть автори матеріалу, до березня весна набирає сили в північній півкулі, а низка популярних напрямків відтають після холодних, непікових періодів — із додатковим бонусом у вигляді того, що натовпи туристів ще не прибули.
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Тим часом у південній півкулі ртутний стовпчик починає ковзати в протилежному напрямку, привертаючи любителів гострих відчуттів і мисливців за вигідними пропозиціями для пригод у низький сезон.
Сім найкращих місць у світі для відпочинку в березні 2025 року
- Гран-Канарія, Іспанія — найкраще місце для релаксації;
- Марокко — найкраще місце для серфінгу;
- Коста-Ріка — найкраще місце для пригод на свіжому повітрі;
- Стамбул, Туреччина — найкраще місце для гурманів;
- Неаполь, Італія — найкраще місце для італійської відпустки;
- Кюсю, Японія — найкраще місце для спостереження за цвітінням сакури;
- Антигуа — найкраще для любителів погрітися на сонці;
Нагадаємо, туризм є галуззю, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. ООН оцінює фінансові втрати у суму понад 2 трильйони доларів у період з 2020 до 2022 року включно.
Повністю сектор туризму зміг відновитися лише торік. За кордон виїжджало 1,4 млрд осіб — це 99% від показника 2019 року. На поточний рік експерти також мають позитивний прогноз: очікується, що кількість міжнародних туристичних прибуттів зросте на 3−5%.
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