7 найкращих напрямків для відпочинку навесні — Finance.ua

7 найкращих напрямків для відпочинку навесні Сьогодні 22:03 — Світ

7 найкращих напрямків для відпочинку навесні, Фото: freepik

Березень традиційно дає старт новому витку подорожей після суворої зими. Цей період року вважається міжсезонням, а це означає, що на багатьох популярних напрямках ще немає надто великих натовпів туристів, а ціни значно нижчі.

Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали найкращі напрямки світу для відвідування в березні 2025 року.

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Як пишуть автори матеріалу, до березня весна набирає сили в північній півкулі, а низка популярних напрямків відтають після холодних, непікових періодів — із додатковим бонусом у вигляді того, що натовпи туристів ще не прибули.

Тим часом у південній півкулі ртутний стовпчик починає ковзати в протилежному напрямку, привертаючи любителів гострих відчуттів і мисливців за вигідними пропозиціями для пригод у низький сезон.

Сім найкращих місць у світі для відпочинку в березні 2025 року

Гран-Канарія, Іспанія — найкраще місце для релаксації; Марокко — найкраще місце для серфінгу; Коста-Ріка — найкраще місце для пригод на свіжому повітрі; Стамбул, Туреччина — найкраще місце для гурманів; Неаполь, Італія — найкраще місце для італійської відпустки; Кюсю, Японія — найкраще місце для спостереження за цвітінням сакури; Антигуа — найкраще для любителів погрітися на сонці;

Нагадаємо, туризм є галуззю, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. ООН оцінює фінансові втрати у суму понад 2 трильйони доларів у період з 2020 до 2022 року включно.

Повністю сектор туризму зміг відновитися лише торік. За кордон виїжджало 1,4 млрд осіб — це 99% від показника 2019 року. На поточний рік експерти також мають позитивний прогноз: очікується, що кількість міжнародних туристичних прибуттів зросте на 3−5%.

УНІАН За матеріалами:

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