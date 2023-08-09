69% українців не виїздили з дому за період повномасштабного вторгнення — опитування Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Команда Rakuten Viber в Україні провела опитування, щоб дізнатись, який відсоток українців був вимушений евакуюватись та де наразі перебувають респонденти. 69% опитаних відповіли, що не покидали домівок під час повномасштабного вторгнення, ще 15% вже повернулися додому.

Також зʼясували, чи планують українці переїздити найближчим часом: 86% респондентів не планують переміщатись та залишаються там, де знаходяться зараз.

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Результати опитування показали, що від 24 лютого 2022 року 69% українців перебувають вдома й не переміщувались всередині країни чи за кордон. 15% респондентів прийняли рішення евакуюватися (8% до інших областей і 7% до інших країн) та вже повернулися додому. Також 16% українців переміщувались й поки не планують повертатися — 9% з них переїздили за кордон і 7% всередині країни.

На питання «Де зараз перебуваєте ви?» відповіді розподілилися наступним чином:

Вдома, не виїздив/-ла — 69%.

Переміщувався/-лася всередині країни, але вже повернувся/-лася додому — 8%.

Переміщувався/-лася всередині країни й поки не повертаюся додому — 7%.

Переїздив/-ла за кордон, але повернувся/-лася додому — 7%.

Переїздив/-ла за кордон і поки не повертаюся додому — 9%.

Також запитали українців, чи планують вони переміщуватись найближчим часом:

86% респондентів не планують переїздити та залишаються в місцях поточного проживання.

3% українців розмірковують над можливим переїздом всередині країни, ще 3% виїдуть за кордон, якщо буде складна зима.

1% українців зазначили, що точно виїдуть цього року, але поки не визначилися з напрямом.

Також 7% опитаних наразі перебувають не вдома й планують повернутися.

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Відповіді на питання «Які ваші плани на найближчий час» розподілилися так:

Можливо, переїду в межах України — 3%.

Виїду за кордон, якщо буде складна зима — 3%.

Точно виїду цього року, проте ще не знаю, куди саме — 1%.

Планую повертатися додому — 7%.

Не планую переїздити взагалі — 86%.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, через російське вторгнення понад 8 мільйонів українців були змушені покинути територію країни, ще 5 мільйонів стали внутрішніми переселенцями. Про це розповіла голова партії «Слуга народу», нардеп Олена Шуляк;

«післявоєнне відновлення України вимагає чіткого розуміння того, скільки з цих мільйонів біженців повернуться в свої громади, і як ми можемо працевлаштувати їх і забезпечити доступ до соціальної інфраструктури», — зазначила вона. За словами Шуляк, при плануванні відновлювальних заходів буде враховувано, зокрема, ситуацію з підприємствами в кожному населеному пункті - які залишилися, які були релоковані в інші регіони.

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