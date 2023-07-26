Понад 2 млн євро. Місто в ЄС купує парк відпочинку, щоб розмістити українських біженців — Finance.ua

Понад 2 млн євро. Місто в ЄС купує парк відпочинку, щоб розмістити українських біженців Сьогодні 17:45 — Особисті фінанси

Понад 2 млн євро. Місто в ЄС купує парк відпочинку, щоб розмістити українських біженців

Місцева влада Нідерландів планує придбати парк відпочинку для тимчасового розміщення біженців з України. На це виділять 2,2 млн євро.

За ці кошти планується надати житло 200 біженцям із України, повідомляє dutchnews.nl

У нідерландському місті Ден Хам у парку для кемпінгу De Blekkenhorst планують поселити до 200 українських громадян до кінця року. Це місто знаходиться за 35 км від столиці провінції Зволле.

Рада громади Твентеранда планує видітити 2,2 мільйона євро за парк відпочинку, щоб виконати свої зобов’язання перед провінцією щодо розміщення 191 українця. Місцева влада викупила всю ділянку, включаючи всі об'єкти, зокрема басейн.

На ділянці розміщені дерев’яні шале та будиночки різного типу. До них додадуть іще 30 будиночків до того, як почнуть масово заселяти українців. На цьому місці вже проживає невелика група українців, але для туристів із власними караванами і наметами оренда окремих зон залишається доступною.

«Коли війна закінчиться і українці роз'їдуться додому, ми знову продамо парк», його", — повідомив мер Ганс Брокхайзен.

Від початку війни тимчасовий захист у Нідерландах отримали понад 94 тисячі біженців із України.

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