Частина українських біженців у Нідерландах втратить право на перебування — Finance.ua
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Частина українських біженців у Нідерландах втратить право на перебування

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Нідерланди надали тимчасовий захист понад 2000 біженцям із України, які не мають українського громадянства. Із 4 вересня 2023 року більшість із них втратять право на перебування в країні ЄС.
Цим біженцям із третіх країн треба буде залишити Нідерланди або попросити про міжнародний захист, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на nos.nl.
З початку війни до Нідерландів прибули не лише громадяни України, але й іноземці, які на той час легально проживали в України із дозволом на роботу чи навчання. Це переважно вихідці із африканських країн.
Оскільки з перших місяців біженці з третіх країн нерідко видавали себе за біженців із України, тому Нідерланди перестали надавати захист людям без українського громадянства.
На початок липня у країні залишалося 2300 таких біженців. Їм розіслали листи і запропонували подати заяви на міжнародний притулок (статус біженця замість тимчасового захисту) або добровільно повернутися у свою країну. За добровільне повернення влада пропонувала компенсацію 2000 євро.
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Втім, за місяць пропозицією отримати міжнародний притулок скористалися лише 500 осіб — вони переїхали у спеціальні центри. Більшість громадян третіх країн також не звернулися за компенсацією в обмін на виїзд з країни. Дехто зі студентів, які вивчали медицину в Україні, намагаються самостійно оформити навчальну чи робочу візу та знайти житло.
В уряді розробляють інструкції, як муніципалітетам мати справу із цією групою біженців з України: чи дозволять їм надалі жити у муніципальних центрах для українців, чи сотні людей опиняться на вулиці.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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