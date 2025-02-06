€597 млн інвестицій: як «данська модель» зміцнює ОПК України — Finance.ua

€597 млн інвестицій: як «данська модель» зміцнює ОПК України Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

€597 млн інвестицій: як «данська модель» зміцнює ОПК України

Міжнародна спільнота об’єднала зусилля для надання Україні всебічної підтримки у протистоянні збройній агресії рф. За час повномасштабного вторгнення партнери розробили різноманітні механізми надання збройної, фінансової та дипломатичної допомоги. Одним з таких інструментів стала так звана «данська модель».

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Цей механізм дозволяє спрямовувати кошти держав-партнерів у виробництво української зброї для забезпечення пріоритетних потреб української армії.

Що таке «данська модель»

У 2024 році Україна та Данія запровадили новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ через відшкодування контрактів з українськими виробниками. За цією схемою українська сторона формує детальний перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці проводять детальну оцінку спроможностей рекомендованих компаній та аналізують їхній попередній досвід виконання контрактів.

Назва цього механізму безпосередньо пов’язана з визначальною роллю Данії у його розробці та впровадження.

Читайте також У 2025 році Велика Британія розвиватиме український ОПК — міністр оборони країни

На першому етапі Данія виділила транш у розмірі 50 млн євро, який було спрямовано на виробництво 18 самохідних артилерійських установок «Богдана».

Збройні сили України вже отримали озброєння на загальну суму майже 597 млн євро. З них 175 млн євро надійшли безпосередньо від Данії.

Унікальність цього підходу полягає в тому, що він не лише забезпечує оперативне постачання необхідного озброєння українським військовим, але й створює потужний стимул для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Інфографіка: Міноборони

Які країни підтримали «данську модель»

У 2024 році до механізму долучилися Швеція та Ісландія. Сторони надали фінансову підтримку ініціативі у розмірі 20 млн євро та 2,7 млн євро відповідно — безпосередньо через Данію.

Читайте також Україна наростила обсяги річного виробництва ОПК до $30 мільярдів

Додатковим результатом стало рішення профінансувати виробництво української зброї за рахунок відсотків із заморожених російських активів. У 2024 році на ці потреби було спрямовано 390 млн євро.

Що заплановано реалізувати за «данською моделлю»

На 2025 рік ЄС виділив 1 млрд євро з доходів від заморожених російських активів, а Канада — близько 67 млн євро. Також Данія зарезервувала 130 млн євро для подальших інвестицій в українську оборонну промисловість.

Крім того, очікується, що Норвегія надасть близько 43 млн євро на реалізацію проєктів у межах ініціативи, а Швеція оголосила про виділення $178 млн.

Інфографіка: Міноборони

У рамках «данської моделі» планується сфокусуватися на розширенні номенклатури виробленого озброєння. Особлива увага приділятиметься виготовленню високотехнологічних далекобійних БПЛА, сучасних ракетних систем та артилерійських установок.

Паралельно оборонне відомство працює над масштабуванням «данської моделі» на виробництво продукції тилового призначення.

Які ще існують моделі фінансування оборонної промисловості України

Поряд із «данською моделлю» активно функціонують й інші механізми підтримки ЗСУ.

Читайте також Міноборони прогнозує зростання інвестицій в ОПК

Традиційно країни-партнери забезпечують постачання озброєння безпосередньо зі своїх арсеналів, а також беруть участь у спільних програмах обслуговування військової техніки й проводять комплексні навчання для українських військовослужбовців.

Інфографіка: Міноборони

Не менш важливою формою співробітництва є створення спільних оборонних підприємств на території України, кількість яких налічує близько 40. Серед партнерів — світові лідери на кшталт німецького Rheinmetall AG, франко-німецького KNDS та американського Boeing.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.