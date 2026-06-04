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200 тис. грн для молодих лікарів: уряд розширив програму виплат

Особисті фінанси
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Студент-медик
Студент-медик
Молоді лікарі, які після завершення навчання та інтернатури влаштовуються на роботу в регіони з дефіцитом медичних кадрів, зможуть частіше претендувати на одноразову державну допомогу в розмірі 200 тис. грн. Уряд розширив перелік територій, де працевлаштування дає право на таку виплату.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Разова адресна допомога передбачена для випускників медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на три роки до державних або комунальних закладів охорони здоров’я в громадах, де є критична потреба у медичних працівниках.

Хто тепер може отримати 200 тисяч гривень

Раніше програма поширювалася на молодих лікарів, які починали працювати у сільській місцевості або на територіях активних бойових дій.
Тепер скористатися державною підтримкою зможуть також медики, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій. Водночас дія програми не поширюється на Київську область та міста обласного значення — Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, Харків і Чернігів.
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Уряд пояснює, що рішення покликане посилити кадровий потенціал медичної системи та допомогти лікарням у регіонах, де навантаження на медичну сферу залишається високим, а нестача фахівців різних спеціальностей є особливо відчутною.

Підтримка медзакладів на територіях бойових дій

Уряд продовжив додаткову підтримку медзакладів, що працюють на територіях бойових дій, до кінця 2026 року.
Як зазначає пресслужба Міністерства охорони здоров’я, раніше це було передбачено лише на перше півріччя 2026 року — з 1 січня до 30 червня. Ухвалене рішення прибирає обмеження та дозволяє продовжити фінансування до кінця року.
Що передбачено? Йдеться про медзаклади державної та комунальної форми власності, які працюють у громадах, де тривають бойові дії, та надають спеціалізовану медичну допомогу. У межах пакета Програми медичних гарантій медзаклади на територіях активних бойових дій щомісяця отримують додаткові кошти для формування фонду оплати праці: 12 тис. грн за кожного лікаря та 9 тис. грн — за кожного середнього і молодшого медичного працівника.
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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що студенти-медики будуть військовозобов’язаними і отримуватимуть офіцерське звання після завершення навчання.
Також Finance.ua писав, що у 2026 році в Україні підвищили заробітні плати лікарям. Зокрема, доходи працівників екстреної медичної допомоги зросли більш як на 10 тис. грн порівняно з минулим роком.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МедицинаГроші
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