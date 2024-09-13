Золото обновило исторический рекорд, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию — Finance.ua

Золото обновило исторический рекорд, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию Сегодня 12:12 — Банковские металлы

Золото

Золото достигло рекордного уровня после того, как данные об инфляции в США оказались выше прогнозов, а увеличение заявок на пособие по безработице подкрепило ожидания, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на следующей неделе.

Об этом пишет Bloomberg.

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Ранее в четверг Европейский центральный банк снизил процентные ставки во второй раз в этом году на фоне уменьшения инфляции до уровня 2% и роста обеспокоенности по поводу экономики. Это способствовало росту евро по отношению к доллару, что негативно повлияло на индекс силы доллара.

Индекс цен производителей на финальные товары вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения данных за июль, согласно докладу Бюро статистики труда, обнародованному в четверг. Средний прогноз экономистов в опросе Bloomberg предполагал рост на 0,1%.

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Количество первичных заявок на пособие по безработице возросло на 2,000 до 230,000 за неделю, закончившуюся 7 сентября, согласно данным Министерства труда, опубликованным в четверг. Средний прогноз экономистов в опросе Bloomberg составлял 226 000 заявок.

Доходность казначейских облигаций и доллар снизились после публикации данных, что способствовало росту стоимости золота на 1,6% к новому рекорду $2,551.72 за унцию. «Сочетания снижения ставки ЕЦБ, небольших сдвигов в заявках на безработицу и индексе цен производителей было достаточно, чтобы поднять золото до нового рекорда», — сказал Оле Хансен, глава стратегии товарных рынков в Saxo Bank.

Трейдеры свопов закрепили ставки на снижение ставки ФРС на четверть пункта на следующем заседании после того, как индекс потребительских товаров поднялся в августе.

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Для рынка золота «начало цикла снижения ставок, вероятно, придаст поддержки», независимо от размера снижения, добавил Хансен. Более низкие ставки обычно положительно влияют на драгоценные металлы, не приносящие процентного дохода.

Инвесторы, которые выкупают свои ранее сложившиеся пессимистические ставки на золото, также способствовали росту металла. Короткие позиции управляющих активами в золотых фьючерсах Comex достигли максимального уровня за четыре недели в неделю, закончившуюся 3 сентября, согласно последним данным CFTC.

Золото выросло более чем на пятую часть этого года, причем недавнее укрепление подкреплено возрастающими ожиданиями, что ФРС в скором времени начнет цикл снижения ставок. Сильный спрос со стороны центральных банков и надежный спрос на рынке вне биржи также способствовали росту цены на драгоценный металл.

borgexpert По материалам:

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