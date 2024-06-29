Все больше стран отдают предпочтение золоту вместо долларов — Finance.ua

Все больше стран отдают предпочтение золоту вместо долларов Сегодня 23:11 — Банковские металлы

Все больше стран отдают предпочтение золоту вместо долларов

Центральные банки стран с развитой экономикой планируют покупать больше золота, чтобы хеджировать (страхование от рисков. — Ред.) риски, включая высокую инфляцию и экономические потрясения. Кроме этого, ожидания банков сводятся к падению доли доллара в мировых расчетах уже в ближайшие 5 лет.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всемирным советом по золоту, пишет Business Insider.

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Накапливают золото не только богатые страны, но и Китай и его союзники, развивающиеся страны, чтобы диверсифицировать свою деятельность по отношению к доллару.

Даже центральные банки развитых экономик планируют увеличить запасы золота, демонстрирует опрос Всемирного совета по золоту.

Такой энтузиазм по отношению к золоту контрастирует с тем, что спотовая цена на золото колеблется на рекордном уровне — около $2330 за унцию, по достижении почти $2450 в прошлом месяце.

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Опрос, который проводился Всемирным советом по золоту с февраля по апрель, показал, что 29% из 70 центральных банков планируют покупать золото в течение следующих 12 месяцев.

При этом около 40% центральных банков развивающихся стран заявили, что будут покупать золото в следующем году. Это самый большой показатель с момента опроса в 2019 году.

Причиной таких настроений к золоту является глобальное сокращение долларовых резервов при отсутствии доминирующей валюты-замены на американский доллар.

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Кроме того, центральные банки пытаются провести ребалансирование своих резервов и хеджирование от роста инфляции, риска падения доллара и нестабильности рынка.

«Восемь из 20 центральных банков, заявивших, что планируют покупать больше золота, также указали на более высокие экономические риски в странах, откуда происходят резервные валюты, из-за таких проблем, как рост дефицита бюджета США», — пишет Business Insider.

В отличие от своего энтузиазма по поводу золота, 56% центральных банков из развитых экономик заявили, что ожидают, что доля доллара в мировых резервах упадет в течение следующих пяти лет. Почти две трети центральных банков из развивающихся экономик ожидали того же.

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