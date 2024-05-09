Нацбанк запретил ввозить золото в Украину — кому и по каким причинам Сегодня 19:01 — Банковские металлы

Нацбанк запретил ввозить золото в Украину — кому и по каким причинам

Национальный банк Украины ввел валютные ограничения, которые сначала сократили объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть, ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

Об этом рассказали участники круглого стола «Рынок продаж золота во время войны», проведенного « Финансовым клубом ».

По словам замруководителя управления межбанковских операций «ПриватБанка» Юлии Захаровой, украинский рынок базировался именно на импорте банковского металла.

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«Сейчас ни один банк не осуществляет импорт. Нет импорта — нет рынка», — пояснила она.

Почему Нацбанк запретил банкам ввозить золото

Национальный банк Украины постановлением № 18 заблокировал ввоз золота из-за роста спроса со стороны населения.

«Во время периодов нестабильности возникает усиленный спрос на драгоценные металлы. Поскольку этот спрос невозможно удовлетворить, возник дефицит. Во-первых, проблематично купить физический металл. Во-вторых, выросли цены», — объяснил начальник управления дилинговых операций РВС Банка Максим Марченко.

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В то же время директор департамента межбанковского бизнеса РВС Банка Елена Ищенко отметила, что из-за дефицита на рынке цена на золото в Украине уже на 10% выше мировой.

«У нас была попытка завозить металлы во время войны. После переписки с НБУ мы все же прекратили эту деятельность», — сказала она.

Сколько золота импортировала Украина с 2020 года

Глава Ассоциации участников рынка банковских металлов Украины Алла Ищенко сообщила о резком сокращении официального импорта золота:

в 2020—2021 годах в Украину завозилось по 2 тонны золота;

в 2022—2023 годах — по 1 тонне;

в первом квартале 2024 года было завезено незначительное количество.

«За эти годы доля банковского золота в слитках высокой пробы не превышала даже 0,2% от общего товарного импорта в Украину», — отметила она.

Ищенко отметила, что практически все золото в Украину завозили банки, а суммы были незначительные:

в 2023-м в Украину ввезли золота на 78 млн долларов — на ту же сумму, что и секонд-хенда;

в 2021 импорт золота составил 111 млн долл. — был равен импорту чемоданов, сумок и футляров в денежном выражении.

Она добавила, что до начала полномасштабного вторжения металлы занимали всего 2% от общего импорта валют. После начала — 0,85%.

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