Цены на золото могут вырасти до 3500 долларов до конца 2025 года: какая причина — Finance.ua
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Цены на золото могут вырасти до 3500 долларов до конца 2025 года: какая причина

Банковские металлы
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Цены на золото могут вырасти до 3500 долларов до конца 2025 года: какая причина
Цены на золото могут вырасти до 3500 долларов до конца 2025 года: какая причина
Цены на золото могут взлететь до $3500 за унцию до конца 2025 года, если инфляция начнет расти.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на прогноз президента Yardeni Research Эда Ярдени.
Глава Yardeni Research прогнозирует, что к концу следующего года цены на золото могут вырасти до 3500 долларов или на 49%. Это связано с тем, что инфляция может пойти по тому пути, по которому она пошла в 1970-х годах, когда цены начали расти по спирали и золото подорожало с 35 долларов за унцию до пика в 665 долларов за унцию.
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«Цена на золото взлетает на новый высокий уровень. Еще одна спираль „зарплата-цены“, связанная с ростом цен на нефть, будет очень напоминать Большую инфляцию 1970-х годов, когда цена на золото взлетела до небес. При таком сценарии цена на золото к 2025 году может составить $3,000-$3,500 за унцию, что является реалистичной целью», — сказал Ярдени в записке для клиентов.

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Отметим, цены на золото 8 апреля продолжают расти и обновили исторический максимум уже в четырнадцатый раз с начала года.
Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, дали толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.
По материалам:
Економічна Правда
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