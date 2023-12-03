Золото и алмазы: как и где развивается промышленность в Украине — Finance.ua
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Золото и алмазы: как и где развивается промышленность в Украине

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Золото и алмазы: как и где развивается промышленность в Украине
Золото и алмазы: как и где развивается промышленность в Украине, www.mgsrefining.com
Кроме угля, Донетчина богата каолином, поваренной солью, ртутной рудой, цирконом, графитом, а также золотом.
Золотодобывающая промышленность Украины начала развиваться в последние годы XX столетия. Исключением стала разведка Мужиевского месторождения в Закарпатской области, известного еще с XII века, говорится в статье Finance.ua.
В Украине открыто более тысячи золоторудных объектов. В Донецком регионе — около 60, в пределах Украинского щита — 650, еще более 300 — в Карпатской золотоносной провинции.
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Золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тысяч тонн. В частности, в Карпатах запасы золота достигают 55 тонн, общие прогнозные ресурсы Донбасса — 400 тонн. Главной золотоносной территорией считается Украинский щит — его общие прогнозные ресурсы составляют 2,4 тыс. тонн золота.
По оценкам экспертов, в 1997 году найденные и оцененные запасы золота в Украине составляли около 7 трлн. долл.
Однако в Украине добыча золота практически не производится. Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другим препятствием является сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота.

Алмазы

В пределах территории Украины есть три района источников алмазов — север Волыно-Подольской плиты, центральная часть Украинского щита и Приазовский массив и зона его сочленения с Донбассом.
Еще с 50-х годов XX века в Донецкой, Запорожской, Винницкой и Хмельницкой областях находили кристаллы алмазов, правда очень мелкие. Но тогда выйти на самую кимберлитовую трубку не удалось.
Во времена СССР это и не было актуальным, потому что все возможные средства направлялись в Якутию, на разработку известных месторождений алмазов. В настоящее время треть всех алмазов в мире добывается в россии. Еще 25% - в Ботсване, Южная Африка, а третье место по объему добычи драгоценных камней с 13% занимает Канада.
Провести масштабные работы с глубинным бурением и большими пробами в Украине удалось только в 90-х. В 1999 году президент Украины подписал указ об усилении финансирования работ по поиску алмазов. Впрочем, тех крох, которые направлялись в отрасль, не хватило на изучение хотя бы одного, самого перспективного, алмазоносного объекта.
Разработка одного алмазного месторождения стоит около 300 млн дол. Но при удачной разработке каждый вложенный в нее доллар окупается в сотни раз.
Давайте подробнее рассмотрим наши богатства, а также познакомимся с несколькими теориями, согласно которым рф кроме чисто идеологической причины напала на Украину из-за ресурсов.

Недра Украины: почему они так интересуют наших врагов

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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