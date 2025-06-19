В Citi прогнозируют обвал цен на золото в 2026 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Citi прогнозируют обвал цен на золото в 2026 году

Банковские металлы
39
В Citi прогнозируют обвал цен на золото в 2026 году
В Citi прогнозируют обвал цен на золото в 2026 году
Аналитики Citi прогнозируют, что ко второй половине 2026 года цена на золото опустится до $2500−2700 за унцию.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитический отчет группы.
По мнению экспертов, цены на золото могут упасть из-за ослабления инвестиционного спроса, улучшения перспектив мирового экономического роста и снижения ставок ФРС США.
Снижение инвестиционного спроса на золото с четвертого квартала 2025 года может быть вызвано даже небольшим улучшением уверенности в глобальном росте по мере вступления в силу стимулирующей бюджетной политики США и смягчения торговой политики Трампа, считают аналитики Citi.
«Мы видим большие возможности для ФРС перейти от ограничительной политики к нейтральной», — добавили они.

Сценарии

В базовом сценарии компании, вероятность которого оценивается в 60%, ожидается, что в следующем квартале цены на золото консолидируются выше $3000 за унцию, а затем пойдут вниз.

Читайте также: Продажа банковских металлов: что предлагают банки

В оптимистическом сценарии, вероятность которого составляет 20%, аналитики видят возможность установления нового рекорда в третьем квартале на фоне опасений по поводу тарифов, геополитики и стагфляции.
В пессимистическом сценарии, вероятность которого также составляет 20%, ожидается распродажа частично из-за быстрого решения вопроса пошлины.

Алюминий и медь

В прогнозах по другим металлам Citi заявила, что очень оптимистично настроена как по алюминию, так и меди. Аналитики отметили, что эти металлы в значительной степени зависят от роста мировой экономики и настроений.

Справка Finance.ua:

  • ранее заявлялось, что цена золота может консолидироваться в диапазоне от $3100 до $3500 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе из-за эскалации торговых конфликтов и высоких геополитических рисков;
  • в апреле текущего года цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны;
  • в последующие недели цены откатились вниз. Но после обострения ситуации на Ближнем Востоке они снова выросли до $3400 за тройскую унцию.
По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems