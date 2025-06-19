В Citi прогнозируют обвал цен на золото в 2026 году — Finance.ua

В Citi прогнозируют обвал цен на золото в 2026 году Сегодня 20:36 — Банковские металлы

В Citi прогнозируют обвал цен на золото в 2026 году

Аналитики Citi прогнозируют, что ко второй половине 2026 года цена на золото опустится до $2500−2700 за унцию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитический отчет группы.

По мнению экспертов, цены на золото могут упасть из-за ослабления инвестиционного спроса, улучшения перспектив мирового экономического роста и снижения ставок ФРС США.

Снижение инвестиционного спроса на золото с четвертого квартала 2025 года может быть вызвано даже небольшим улучшением уверенности в глобальном росте по мере вступления в силу стимулирующей бюджетной политики США и смягчения торговой политики Трампа, считают аналитики Citi.

«Мы видим большие возможности для ФРС перейти от ограничительной политики к нейтральной», — добавили они.

Сценарии

В базовом сценарии компании, вероятность которого оценивается в 60%, ожидается, что в следующем квартале цены на золото консолидируются выше $3000 за унцию, а затем пойдут вниз.

В оптимистическом сценарии, вероятность которого составляет 20%, аналитики видят возможность установления нового рекорда в третьем квартале на фоне опасений по поводу тарифов, геополитики и стагфляции.

В пессимистическом сценарии, вероятность которого также составляет 20%, ожидается распродажа частично из-за быстрого решения вопроса пошлины.

Алюминий и медь

В прогнозах по другим металлам Citi заявила, что очень оптимистично настроена как по алюминию, так и меди. Аналитики отметили, что эти металлы в значительной степени зависят от роста мировой экономики и настроений.

Справка Finance.ua:

ранее заявлялось, что цена золота может консолидироваться в диапазоне от $3100 до $3500 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе из-за эскалации торговых конфликтов и высоких геополитических рисков;

в апреле текущего года цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны;

в последующие недели цены откатились вниз. Но после обострения ситуации на Ближнем Востоке они снова выросли до $3400 за тройскую унцию.

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