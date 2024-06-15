В мире иссякают запасы золота — перспективных месторождений почти не осталось Сегодня 22:13 — Банковские металлы

В мире иссякают запасы золота — перспективных месторождений почти не осталось

Запасы золота, которые можно добыть в мире, сократились до 57 тыс. тонн.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Геологической службы США.

За все время в мире было добыто 187 тыс. тонн золота, преимущественно в Китае, Южной Африке и Австралии.

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Объемы добычи золота стремительно росли с 2008 года, но стабилизировались в 2016—2018 годах, и с того времени наращивание добычи постепенно сокращается.

В 2023 году добыча выросла всего на 0,5% по сравнению с годом ранее. В 2022 году рост составил 1,35% в годовом исчислении, годом ранее — 2,7%, а в 2020 году мировое производство золота зафиксировало первое за десятилетие снижение на 1%.

Новое золото становится все труднее найти по всему миру, поскольку многие перспективные месторождения уже разведаны, добавляют во Всемирном совете по золоту.

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Промышленная добыча золота является капиталоемкой, требует тщательной разведки и разработки месторождений, и необходимо в среднем от 10 до 20 лет, прежде чем рудник будет готов к производству.

Даже в процессе разведки вероятность того, что обнаружение залежей перерастет в разработку рудника, невелика: только около 10% мировых месторождений золота содержат достаточно металла, чтобы гарантировать добычу.

Кроме того, многие золотодобывающие проекты запланированы в отдаленных районах, где требуется налаживание инфраструктуры (дороги, электричество, вода), что приводит к дополнительным затратам на строительство шахт.

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«Становится все труднее найти золото, получить разрешение на его добычу, финансировать эксплуатацию месторождений», — прокомментировал глава департамента рыночной стратегии WGC Джон Рид.

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borgexpert По материалам:

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