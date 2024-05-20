Золото подорожало до рекордного уровня на фоне гибели президента Ирана — Finance.ua

Золото подорожало до рекордного уровня на фоне гибели президента Ирана
Золото подскочило до исторического максимума, чему способствовал рост оптимизма по поводу того, что Федеральная резервная система начнет смягчать монетарную политику в этом году, а также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Bloomberg.
Золото подорожало на 1,4% и достигло 2450,07 долларов за унцию, превысив предыдущий внутридневный рекорд, достигнутый в апреле. На последних сессиях трейдеры усиливали ставки на то, что Федеральная резервная система сможет снизить стоимость заимствований уже в сентябре, и этот сценарий поддержит золото, поскольку по нему не выплачивают проценты.
На прошлой неделе доллар США упал, а казначейские облигации выросли после того, как данные показали, что в апреле инфляция снизилась больше, чем ожидалось. Это поддержало драгоценный металл, цена которого выражена в долларах.
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Статус металла оказался в центре внимания того, как 19 мая в тумане разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Эта новость усилила ощущение растущих геополитических рисков по всему региону.
«Ралли золота вызваны новостями из-за неопределенности по поводу произошедшего в Иране», — сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институциональных рынков ABC в Сиднее. По его словам, безусловно, существует элемент поспешных выводов на основе очень небольшого количества информации.
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