Золото подорожало до рекордного уровня на фоне гибели президента Ирана — Finance.ua

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Золото подорожало до рекордного уровня на фоне гибели президента Ирана

Банковские металлы
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Золото подорожало до рекордного уровня на фоне гибели президента Ирана
Золото подорожало до рекордного уровня на фоне гибели президента Ирана
Золото подскочило до исторического максимума, чему способствовал рост оптимизма по поводу того, что Федеральная резервная система начнет смягчать монетарную политику в этом году, а также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Bloomberg.
Золото подорожало на 1,4% и достигло 2450,07 долларов за унцию, превысив предыдущий внутридневный рекорд, достигнутый в апреле. На последних сессиях трейдеры усиливали ставки на то, что Федеральная резервная система сможет снизить стоимость заимствований уже в сентябре, и этот сценарий поддержит золото, поскольку по нему не выплачивают проценты.
Золото подорожало до рекордного уровня на фоне гибели президента Ирана
На прошлой неделе доллар США упал, а казначейские облигации выросли после того, как данные показали, что в апреле инфляция снизилась больше, чем ожидалось. Это поддержало драгоценный металл, цена которого выражена в долларах.

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Статус металла оказался в центре внимания того, как 19 мая в тумане разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Эта новость усилила ощущение растущих геополитических рисков по всему региону.
«Ралли золота вызваны новостями из-за неопределенности по поводу произошедшего в Иране», — сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институциональных рынков ABC в Сиднее. По его словам, безусловно, существует элемент поспешных выводов на основе очень небольшого количества информации.
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По материалам:
РБК-Україна
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