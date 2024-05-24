Цена на серебро достигла 10-летнего максимума — Finance.ua

Цена на серебро достигла 10-летнего максимума Сегодня 16:14 — Банковские металлы

Цена на серебро достигла 10-летнего максимума

Спот-продажа серебра превысила 30 долларов за унцию, достигнув наивысшего уровня за более чем десять лет.

Об этом пишет Bloomberg

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Драгметалл в пятницу поднялся на 6,5% до 31,49 доллара за унцию, что является самым высоким показателем с февраля 2013 года. В этом году он вырос на 32%, опередив золото и сделав его одним из самых эффективных основных товаров.

Ралли серебра происходит на фоне возрастающего интереса инвесторов, все более благоприятного макроэкономического фона и прогнозируемого четвертого годового дефицита рынка.

По словам старшего стратега отдела сырьевых товаров TD Securities Дэниела Гали, прорыв драгметалла до уровня 30 долларов может спровоцировать значительную покупательскую активность биржевых фондов, что увеличивает риск сокращения цен на серебро.

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