Где в Польше можно найти золото — Finance.ua

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Где в Польше можно найти золото

Банковские металлы
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Где в Польше можно найти золото
Где в Польше можно найти золото
Злотый Сток в Нижней Силезии был одним из крупнейших золотых рудников в Польше. Сейчас это достопримечательность, поскольку месторождение исчерпано.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
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В 2022 году KGHM Polska Miedź SA извлек 769 кг золота из Cu-Ag сульфидных руд, что является значительным показателем для компании.

Где самые большие месторождения золота

Богатейшие месторождения золота находятся в Австралии, Китае, россии, США, ЮАР и Перу, а Польша, в частности Нижняя Силезия, имеет определенный потенциал в добыче этого металла.

История

Исторически самый расцвет добычи золота в Польше приходится на 12−15 века. В то время золото добывалось из речных песков и путем горной разработки. Важный вклад в развитие добычи внесли валлоны из Западной Европы, которые остались в Западных Судетах и ​​занимались разведкой и переработкой природных ресурсов.
Одним из крупнейших золотых рудников в Польше был рудник в Злотом Стоке. В 16 веке там добывалось 110 кг золота в год. Добыча прекратилась в 1960-х годах, когда шахту закрыли, и с тех пор она стала достопримечательностью.
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Сейчас золото в Польше добывается в процессах переработки сульфидных руд и посторонних материалов. Остальные месторождения в Нижней Силезии давно исчерпаны, хотя были попытки возобновить их работу.
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Напомним, запасы золота, которое можно извлечь в мире, сократились до 57 тыс. тонн. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Геологической службы США. За все время в мире было добыто 187 тыс. тонн золота, преимущественно в Китае, Южной Африке и Австралии.
Объемы добычи золота стремительно росли с 2008 года, но стабилизировались в 2016—2018 годах, и с того времени наращивание добычи постепенно сокращается.
При этом цены на золото идут вверх, оставаясь вблизи рекордных максимумов — поддержку драгоценному металлу оказывают надежды на снижение ставки в США и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке.

Справка Finance.ua:

  • Центральные банки стран с развитой экономикой планируют покупать больше золота, чтобы хеджировать (страхование от рисков. — Ред.) риски, включая высокую инфляцию и экономические потрясения. Кроме этого, ожидания банков сводятся к падению доли доллара в мировых расчетах уже в ближайшие 5 лет. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всемирным советом по золоту.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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