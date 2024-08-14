Цены на золото у рекордного пика: причина — Finance.ua

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Цены на золото у рекордного пика: причина

Банковские металлы
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Цены на золото у рекордного пика: причина
Цены на золото у рекордного пика: причина
Цены на золото идут вверх, оставаясь у рекордных максимумов — поддержку драгоценному металлу оказывают надежды на снижение ставки в США и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters.
Спотовое золото выросло на 0,2% до 2 469,35 долл. за унцию, не дотянув до рекордного максимума в 2 483,60 долл., достигнутого в прошлом месяце.
Фьючерсы на американское золото стабилизировались на уровне 2508,40 дол.
Ожидается, что если данные подтвердят замедление роста цен в США, ставки на понижение ставки на 50 б.п. в сентябре возрастут, и вполне возможно, что цена на золото достигнет исторического максимума.
Данные по индексу потребительских цен в США будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу. Экономисты ожидают, что месячная инфляция вырастет на 0,2%, а годовая базовая инфляция замедлится до 3,2%.
Цены производителей в США выросли меньше, чем ожидалось, в июле, как показали данные во вторник, что свидетельствует о том, что инфляция продолжает оставаться умеренной.
Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность понижения ставки в США на 50 базисных пунктов в сентябре составляет 52,5%.
По материалам:
Економічна Правда
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