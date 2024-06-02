Злоумышленники придумали новую схему взлома мессенджеров: как не попасться на крючок — Finance.ua
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Злоумышленники придумали новую схему взлома мессенджеров: как не попасться на крючок

Личные финансы
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Злоумышленники придумали новую схему взлома мессенджеров: как не попасться на крючок
Злоумышленники придумали новую схему взлома мессенджеров: как не попасться на крючок
В Telegram появилась новая схема взлома от мошенников. Злоумышленники просят проголосовать в конкурсе.
Об этом пишет Detector Media.
В мессенджеры, в частности, Viber и Telegram, поступает сообщение от одного из контактов с просьбой проголосовать за знакомую девушку, которая якобы участвует в конкурсе танцев.
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Переход по ссылке провоцирует взлом телеграм-аккаунта пользователя, решившего проголосовать.
После взлома владелец аккаунта теряет к нему доступ, а с самого аккаунта мошенники начинают рассылать просьбу перевести деньги.
Не переходите по ссылке, не вводите персональные данные для проголосования!
Напомним, количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций.

Справка Finance.ua:

  • на мессенджеры украинцев поступает рассылка якобы от Ощадбанка или других украинских банков о возможности получить денежную помощь. Представители Ощадбанка предупреждают, что таких выплат на самом деле банк не производит;
  • в сети начала распространяться новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок от имени «Укрпочты».

Как избежать мошенничества при заключении договора о купле/продаже недвижимости 🧐

По материалам:
Finance.ua
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