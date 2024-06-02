Злоумышленники придумали новую схему взлома мессенджеров: как не попасться на крючок — Finance.ua

Злоумышленники придумали новую схему взлома мессенджеров: как не попасться на крючок Сегодня 13:21 — Личные финансы

Злоумышленники придумали новую схему взлома мессенджеров: как не попасться на крючок

В Telegram появилась новая схема взлома от мошенников. Злоумышленники просят проголосовать в конкурсе.

Об этом пишет Detector Media.

В мессенджеры, в частности, Viber и Telegram, поступает сообщение от одного из контактов с просьбой проголосовать за знакомую девушку, которая якобы участвует в конкурсе танцев.

Читайте также 90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных

Переход по ссылке провоцирует взлом телеграм-аккаунта пользователя, решившего проголосовать.

После взлома владелец аккаунта теряет к нему доступ, а с самого аккаунта мошенники начинают рассылать просьбу перевести деньги.

Не переходите по ссылке, не вводите персональные данные для проголосования!

Напомним, количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций.

Справка Finance.ua:

на мессенджеры украинцев поступает рассылка якобы от Ощадбанка или других украинских банков о возможности получить денежную помощь. Представители Ощадбанка предупреждают, что таких выплат на самом деле банк не производит;

в сети начала распространяться новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок от имени «Укрпочты».



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.