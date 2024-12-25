Злоумышленники отправляют фейковые письма украинцам от «Новой почты»: как защититься — Finance.ua

Злоумышленники отправляют фейковые письма украинцам от «Новой почты»: как защититься
Сегодня утром украинцы начали получать фейковые сообщения о якобы задолженности перед «Новой почтой».
Как сообщила пресс-служба компании, эти письма не имеют никакого отношения к «Новой почте». Это фишинговая рассылка, направленная на хищение данных пользователей.
Киберпреступники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией. В этом случае они заявляют о якобы долге перед компанией.
Как защититься
После анализа киберугроз эксперты по безопасности «Новой почты» призывают всех, кто открывал такие письма или вложения, принять следующие меры:
- установить антивирусную программу (с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку устройства на наличие вредоносного программного обеспечения;
- полностью переустановить операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.
Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков.
Подразделение кибербезопасности «Новой почты» уже работает над блокировкой серверов, с которых ведется эта рассылка.
Основные правила кибербезопасности:
- Проверяйте адрес отправителя. Оригинальные письма от «Новой почты» приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения написания.
- Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
- Если вы открыли письмо или вложение — немедленно смените пароли на аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.
- Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа.
- Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.
Напомним, 19 декабря Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры.
Отсутствие доступа к отдельным государственным реестрам в результате российской кибератаки негативно влияет на способность банков открывать новые счета и выдавать кредиты.
Поделиться новостью