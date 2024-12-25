Злоумышленники отправляют фейковые письма украинцам от «Новой почты»: как защититься — Finance.ua

Злоумышленники отправляют фейковые письма украинцам от «Новой почты»: как защититься Сегодня 17:15

Злоумышленники отправляют фейковые письма украинцам от «Новой почты»: как защититься

Сегодня утром украинцы начали получать фейковые сообщения о якобы задолженности перед «Новой почтой».

Как сообщила пресс-служба компании, эти письма не имеют никакого отношения к «Новой почте». Это фишинговая рассылка, направленная на хищение данных пользователей.

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Киберпреступники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией. В этом случае они заявляют о якобы долге перед компанией.

Как защититься

После анализа киберугроз эксперты по безопасности «Новой почты» призывают всех, кто открывал такие письма или вложения, принять следующие меры:

установить антивирусную программу (с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку устройства на наличие вредоносного программного обеспечения;

(с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку устройства на наличие вредоносного программного обеспечения; полностью переустановить операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.

Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков.

Подразделение кибербезопасности «Новой почты» уже работает над блокировкой серверов, с которых ведется эта рассылка.

Основные правила кибербезопасности:

Проверяйте адрес отправителя. Оригинальные письма от «Новой почты» приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения написания. Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам. Если вы открыли письмо или вложение — немедленно смените пароли на аккаунтах и ​​проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов. Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа. Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

Напомним, 19 декабря Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры.

Отсутствие доступа к отдельным государственным реестрам в результате российской кибератаки негативно влияет на способность банков открывать новые счета и выдавать кредиты.

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