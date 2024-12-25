Как мошенники обманывают украинцев при получении «Зимової єПідтримки» — Finance.ua

Как мошенники обманывают украинцев при получении «Зимової єПідтримки»
Злоумышленники используют два основных метода мошенничества, чтобы обмануть людей, которые хотят получить зимнюю тысячу «єПідтримки».
О них рассказал начальник отдела противодействия разновидностям онлайн-мошенничеств департамента киберполиции Нацполиции Александр Ульяненков.
Как действуют мошенники
Один из методов социальной инженерии — вхождение в доверие гражданина. Две основные схемы — мошеннические SMS или звонки.
«Потенциальный потерпевший получит сообщение в мессенджере, где нужно будет зарегистрироваться или пройти какой-то опрос. Все будет сводиться к тому, чтобы предоставить свои финансовые реквизиты для якобы уточнения данных для оформления пособия», — рассказал Ульяненков.
Второй сценарий — звонки гражданам Украины, где для «подтверждения» правильных реквизитов помощи мошенники будут пытаться выпытывать персональные данные, особенно данные банковских карт.
По его словам, полиция ежедневно фиксирует разные случаи мошенничества, в том числе совершение неправомерных действий при оформлении государственного пособия.
Напомним, Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, опровергла слухи о том, что власти намерены подсчитать количество населения Украины с помощью программы «Зимова єПідтримка».
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