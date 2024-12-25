Как мошенники обманывают украинцев при получении «Зимової єПідтримки» — Finance.ua

Как мошенники обманывают украинцев при получении «Зимової єПідтримки» Сегодня 21:32 — Личные финансы

Как мошенники обманывают украинцев при получении «Зимової єПідтримки», Фото: freepik

Злоумышленники используют два основных метода мошенничества, чтобы обмануть людей, которые хотят получить зимнюю тысячу «єПідтримки».

О них рассказал начальник отдела противодействия разновидностям онлайн-мошенничеств департамента киберполиции Нацполиции Александр Ульяненков.

Как действуют мошенники

Один из методов социальной инженерии — вхождение в доверие гражданина. Две основные схемы — мошеннические SMS или звонки.

«Потенциальный потерпевший получит сообщение в мессенджере, где нужно будет зарегистрироваться или пройти какой-то опрос. Все будет сводиться к тому, чтобы предоставить свои финансовые реквизиты для якобы уточнения данных для оформления пособия», — рассказал Ульяненков.

Второй сценарий — звонки гражданам Украины, где для «подтверждения» правильных реквизитов помощи мошенники будут пытаться выпытывать персональные данные, особенно данные банковских карт

По его словам, полиция ежедневно фиксирует разные случаи мошенничества, в том числе совершение неправомерных действий при оформлении государственного пособия.

Напомним, Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, опровергла слухи о том, что власти намерены подсчитать количество населения Украины с помощью программы «Зимова єПідтримка».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.