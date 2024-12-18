В Польше активизировались мошенники: ТОП-4 схемы перед рождественскими праздниками — Finance.ua

В Польше активизировались мошенники: ТОП-4 схемы перед рождественскими праздниками Сегодня 19:44 — Личные финансы

В Польше активизировались мошенники: ТОП-4 схемы перед рождественскими праздниками

С приближением Рождества количество мошеннических схем растет, и находящиеся в Польше украинцы — не исключение. Мошенники активно используют праздничный ажиотаж для того, чтобы обмануть людей. Издание InPoland назвало самые распространенные схемы, о которых следует знать, чтобы избежать неприятностей.

Фальшивые онлайн-предложения и распродажи

Перед праздниками мошенники часто создают фальшивые веб-сайты или предлагают праздничные товары по выгодным ценам через социальные сети. Как правило, после оплаты товар не приходит, а денежные средства исчезают.

Мошеннические «подарочные сертификаты»

С приближающимися праздниками мошенники активно предлагают поддельные подарочные сертификаты для популярных магазинов или ресторанов. Они могут отправлять макет товарного сертификата по уведомлению или электронной почте, а после получения платежа ничего не отправляют.

Мошенничество с арендой квартир на праздничные дни

За несколько дней до праздников мошенники могут предложить аренду квартир для празднования Рождества или Нового года по привлекательной цене. После получения предоплаты исчезают или выясняется, что жилье не существует.

Мошеннические звонки от «полиции» или «налоговых органов»

Мошенники могут позвонить по телефону и представиться работниками правоохранительных органов или налоговой службы, утверждая, что на вашем счету есть подозрительные операции или неуплаченные налоги. Они требуют срочного перевода денег или других данных для решения проблемы.

Во избежание этих мошеннических схем эксперты советуют всегда проверять информацию перед проведением любых финансовых операций, не передавать свои личные данные незнакомым лицам и осторожно относиться к слишком привлекательным предложениям.

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