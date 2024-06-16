Злоумышленники активизировались и выманивают средства у семей военнопленных: как защититься — Finance.ua

Злоумышленники активизировались и выманивают средства у семей военнопленных: как защититься Сегодня 17:18 — Личные финансы

Злоумышленники активизировались и выманивают средства у семей военнопленных: как защититься, Фото: freepik

Мошенники, обманывающие родственников и близких защитников, активизировали свою деятельность.

Об этом предостерегает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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Отмечается, что аферисты создают фейковые страницы в соцсетях, используя реальные фото с обменов или официальных лиц, а иногда даже звонят по телефону и разными способами просят деньги.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников

Не давайте контакты незнакомым лицам;

не заполняйте формы на неизвестных страницах в соцсетях, мессенджерах или сайтах. Если злоумышленник не знает о вас, он не сможет вас побеспокоить;

не верьте обещаниям: незнакомцы в интернете не будут искать ваших родных или предоставлять другие услуги.



Как отметили в Координационном штабе, многие мошенники уже находятся под следствием. В том числе благодаря обращениям граждан.

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Сообщить о мошенничестве можно, обратившись в правоохранительные органы или в Координационный штаб.

В Координационном штабе отмечают, что поисками занимаются профессионально и бесплатно специалисты уполномоченных государством органов.

Напомним, почти 90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных пользователей.

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