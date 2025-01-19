Жизнь после фронта: бизнес рассказал, что думает об инклюзивных рабочих местах — Finance.ua

Жизнь после фронта: бизнес рассказал, что думает об инклюзивных рабочих местах Сегодня 05:14 — Личные финансы

Жизнь после фронта: бизнес рассказал, что думает об инклюзивных рабочих местах

В Украине более 30% компаний не проводят коммуникаций по теме безбарьерности с работниками, а четверть (24%) планирует внедрять соответствующие практики в будущем.

Об этом говорится в исследовании OLX. В опросе приняли участие 1584 представителя бизнеса. Наибольшее количество респондентов ФЛПы — 54%, еще 14% - юридические лица. А 37% выбрали ответ — затруднились ответить.

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Наибольшее количество респондентов ответило, что у них нет социальных программ для сотрудников. 12% опросных бизнесов предлагают работникам оплачиваемые отпуска, 8,3% организуют программы профессионального роста.

Инфографика: OLX

Самой популярной категорией социально-уязвимых групп, трудоустроенной в компании, являются лица 45−60 лет. Вторую позицию занимают люди с инвалидностью, а третью — люди пенсионного возраста. Меньше всего бизнесы имеют трудоустроенных представителей из категории студенты, несовершеннолетние и лица со статусом УБД. Никто из группы не трудоустроен — избрали больше всего респонденты-ФЛП и частные предприятия.

Инфографика: OLX

Более половины участников опроса (50.67%) не внедряют практику инклюзивности и безбарьерности. В частности, 33.94% не проводят коммуникаций на эту тему с работниками. Почти четверть 24,05% планирует соответствующие практики в будущем.

Еще 13,21% планируют внедрять такую ​​коммуникацию с сотрудниками. 24,05% респондентов имеют практики инклюзивности и безбарьерности, а 20,73% обсуждают такие темы и проводят соответствующие мероприятия.

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Среди ФЛП ответ «не внедряют и не планируют» — составил более 50%. В то же время юридические лица более склонны к тому, чтобы интегрировать практики инклюзивности и безбарьерности в свой бизнес. 14% респондентов сообщили, что инвестируют ресурсы для создания безбарьерного пространства, еще 16% планируют. В то же время 43% участников таких инвестиций не делают, из них большинство — ФЛП.

Инфографика: OLX

Только 17,6% предпринимателей отметили, что знают о государственной программе компенсации затрат при обустройстве безбарьерного рабочего места, из них 14% пользовались этой программой.

Среди предпринимателей, самым распространенным ответом было: не предприняты никакие шаги к созданию условий безбарьерности. Но в 16.57% бизнесов был внедрен гибкий график или удаленная работа для лиц с инвалидностью. А 10,94% адаптировали инфраструктуру компании.

Инфографика: OLX

Респонденты с успешным опытом реализации практик инклюзивности и безбарьерности выделили три важнейших направления работы:

личное отношение и поддержка: многие ответы подчеркивают важность личной инициативы, поддержки и любви к людям;

практические инициативы: среди конкретных действий выделяются создание пандусов, гибкий график работы, а также выезды к клиенту;

потребность в обучении и тренингах: несколько ответов отмечают важность тренингов по толерантности и ментального здоровья.

Некоторые респонденты отмечают, что безбарьерность повышает социальный капитал компании, делая ее более привлекательной для клиентов и партнеров. Также предприниматели отмечают, что обеспечение доступа к рабочим местам для людей с инвалидностью не только помогает этим людям зарабатывать на жизнь, но и способствует экономическому росту в целом.

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Среди респондентов, не считающих важным интегрировать практики безбарьерности в своем бизнесе, выделили следующие группы ответов:

первую группу объединяют практические трудности. Предприниматели не испытывают настоятельную потребность во внедрении безбарьерных практик из-за других важных проблем (война, экономические трудности, нестабильность), а также непонимания экономической целесообразности и окупаемости инвестиций;

второе — недоверие к государству. Многие респонденты не ощущают поддержки со стороны органов власти, а также не доверяют их инициативам по безбарьерности.

В целом, респонденты считают интеграцию практик безбарьерности важной из-за: социальной ответственности, поддержки ветеранов и людей с инвалидностью, улучшения репутации бизнеса, экономического развития и этической мотивации. Впрочем, еще нет полного понимания, как внедрить эти практики.

НВ По материалам:

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