Рада расширила возможности трудоустройства лиц с инвалидностью — Finance.ua

Рада расширила возможности трудоустройства лиц с инвалидностью Сегодня 14:27 — Казна и Политика

Рада расширила возможности трудоустройства лиц с инвалидностью

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5344-д по обеспечению прав лиц с инвалидностью на труд.

Об этом сообщил в Телеграме глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев отмечает, что цель закона — разрушить систему обогащения на «бизнесе защиты инвалидов» и демократизировать систему помощи и поддержки лиц с инвалидностью.

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В соответствии с принятым законом значительно расширится количество рабочих мест для лиц с инвалидностью благодаря включению в соответствующий перечень органов государственной власти и местного самоуправления.

Документ также предусматривает введение государственных стандартов оборудования рабочего места и обеспечение разумным приспособлением рабочих мест на предприятиях.

Кроме того, вместо штрафов за нетрудоустроенных лиц с инвалидностью вводится прозрачный платеж предпринимателей на создание рабочих мест.

Укрінформ По материалам:

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