Жителям Киева согласовали выплату около 13 млн грн на восстановление поврежденного жилья — Finance.ua
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Жителям Киева согласовали выплату около 13 млн грн на восстановление поврежденного жилья

Недвижимость
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Жителям Киева согласовали выплату около 13 млн грн на восстановление поврежденного жилья
Жителям Киева согласовали выплату около 13 млн грн на восстановление поврежденного жилья
В Киеве согласовали решение о выплате примерно 13 млн грн по программе «єВідновлення».
Об этом сообщил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Борис Работник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Он сообщил, что 15 мая в столице создана Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.
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По состоянию на 16 августа Комиссией приняты в обработку более 787 заявок по программе «єВідновлення». Распоряжениями Киевской городской военной администрации утверждены 600 решений Комиссии на общую сумму около 13 млн грн.
Максимальная сумма компенсации на восстановление одного объекта — до 200 тыс. грн. Вырученные средства владельцы поврежденного жилья могут потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков в магазинах и компаниях-участниках.
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Напомним, 10 мая стартовала программа «єВідновлення». Каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, может подать заявление на получение государственной помощи на текущий ремонт жилья.
С 1 августа 2023 года, когда был запущен механизм компенсации за уничтоженное жилье, уже подано более 1400 заявлений.
К программе присоединились Ощадбанк, «Банк Восток» и «Банк Клиринговый Дом».

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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