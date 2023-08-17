Жителям Киева согласовали выплату около 13 млн грн на восстановление поврежденного жилья — Finance.ua

Жителям Киева согласовали выплату около 13 млн грн на восстановление поврежденного жилья Сегодня 16:12 — Недвижимость

Жителям Киева согласовали выплату около 13 млн грн на восстановление поврежденного жилья

В Киеве согласовали решение о выплате примерно 13 млн грн по программе «єВідновлення».

Об этом сообщил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Борис Работник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что 15 мая в столице создана Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

По состоянию на 16 августа Комиссией приняты в обработку более 787 заявок по программе «єВідновлення». Распоряжениями Киевской городской военной администрации утверждены 600 решений Комиссии на общую сумму около 13 млн грн.

Максимальная сумма компенсации на восстановление одного объекта — до 200 тыс. грн. Вырученные средства владельцы поврежденного жилья могут потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков в магазинах и компаниях-участниках.

Напомним, 10 мая стартовала программа «єВідновлення». Каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, может подать заявление на получение государственной помощи на текущий ремонт жилья.

С 1 августа 2023 года, когда был запущен механизм компенсации за уничтоженное жилье, уже подано более 1400 заявлений.

К программе присоединились Ощадбанк, «Банк Восток» и «Банк Клиринговый Дом».

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