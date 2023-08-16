Ощадбанк приступил к оформлению карт «єВідновлення» для выплат на восстановление жилья: как получить — Finance.ua

Ощадбанк приступил к оформлению карт «єВідновлення» для выплат на восстановление жилья: как получить Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

Ощадбанк приступил к оформлению карт «єВідновлення» для выплат на восстановление жилья: как получить

Ощадбанк приступил к оформлению специальной цифровой карты «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Карту можно открыть в Мобильном Ощаде.

Как открыть карту и получить помощь?

Сообщить о поврежденном имуществе в приложении или на портале «Дія», если раньше этого не сделали.

В приложении Мобильный Ощад выберите раздел «Заказать карту».

Из списка доступных карт выберите єВідновлення и подтвердить заказ.

Подать заявку на получение выплаты в приложении Дія: Услуги — єВідновлення — Подать заявление о выплате.

Разрешить осмотр имущества для установления суммы выплаты комиссией местных властей.

Дождаться в действии уведомления о решении комиссии.

Получить помощь на карту «єВідновлення».

Согласно условиям программы «єВідновлення», средства будут предоставляться на восстановление квартир, домов или других жилых помещений, владельцами которых являются граждане Украины. Средства можно потратить исключительно на приобретение строительных материалов или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы «єВідновлення».

Список этих компаний можно посмотреть на сайте «єВідновлення» https://erecovery.diia.gov.ua/

Сумма помощи

Сумма денежной помощи зависит от сложности повреждений и определяется комиссией местного совета, которая производит обследование поврежденного имущества и фиксирует разрушения.

Жилье должно быть восстановлено и находиться на деоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия. Максимальная сумма компенсации составляет 200 тысяч гривен. Деньги следует использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этой даты остаток средств автоматически возвращается в бюджет.

Изменения в программе «єОселя»: кто и какое жилье может приобрести

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.