Жители Донецкой, Сумской и Харьковской областей будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи — Шмыгаль
Кабинет Министров Украины внедряет экспериментальный проект, согласно которому жители Донецкой, Сумской и Харьковской областей будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«В прошлом месяце правительство постоянно работало в регионах. По результатам выездных заседаний в прифронтовые общины мы собрали значительный объем проблематики. Теперь системно работаем над решением этих проблем. Сегодня делаем два важных шага», — отметил Шмыгаль.
Первый — обеспечение людей сжиженным газом. Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи.
Местные власти будут собирать заявки от граждан и передавать их газораспределительным сетям. Особое внимание к ветеранам, многодетным семьям, одиноким людям, людям с инвалидностью и малообеспеченным.
Второй шаг — расширение перечня приоритетных расходов, которые государство финансирует в первую очередь.
«Такие просьбы были от всех регионов. Поэтому принимаем соответствующие решения», — пояснил премьер.
Это финансирование строительства укрытий, энергетических программ Фонда декарбонизации, а также будет повышена приоритетность финансирования государственным казначейством проекта зубопротезування для наших защитников. Такие изменения позволят быстрее получать денежные средства и без задержек финансировать необходимые работы и услуги.
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