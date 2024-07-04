Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен — Finance.ua

Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен Сегодня 20:25 — Криминал

Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен, Фото: Київська міська прокуратура

Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен и обратилось в полицию. В рамках производства правоохранители объявили о подозрении бывшей главе Печерской организации Красного Креста и одному из волонтеров.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

О фактах возможного присвоения гуманитарной помощи стало известно от работников Киевской городской организации Красного Креста, которые обратились в правоохранительные органы за помощью.

Досудебным расследованием установлено, что бывшая глава Печерской районной организации Красного креста, злоупотребляя служебным положением, присвоила гуманитарную помощь на сумму почти 3,6 млн гривен. В частности, исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки, шприцы.

Фото: Киевская городская прокуратура

Также выяснилось, что бывший волонтер этой организации, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, продавал поддельные удостоверения волонтеров Красного Креста. Также мужчина незаконно использовал символику организации на собственном автомобиле.

Во время обысков по месту жительства женщины, офиса и автомобиля обнаружена и изъята гуманитарная помощь на сумму свыше 1 млн гривен, которая была передана для хранения в Киевскую городскую организацию Общества Красного Креста Украины.

Фото: Киевская городская прокуратура

У бывшего волонтера в ходе обыска также изъяты амфетамин, документы, подтверждающие незаконную выдачу более 150 поддельных удостоверений работников-волонтеров Печерской районной организации Красного Креста, а также поддельные удостоверения волонтеров, которые еще могли быть кому-то выданы. Кроме того, бывший волонтер организации незаконно использовал символику Красного Креста на собственном автомобиле.

О подозрении уведомили бывшего председателя Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины по факту присвоения гуманитарной помощи в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Бывший волонтер этой организации уведомлен о подозрении в мошенничестве, подлоге и сбыте удостоверений волонтера, незаконном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 35). ст. 309, ст.

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