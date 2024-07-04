Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен — Finance.ua
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Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен

Криминал
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Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен
Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен, Фото: Київська міська прокуратура
Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на 3,6 миллиона гривен и обратилось в полицию. В рамках производства правоохранители объявили о подозрении бывшей главе Печерской организации Красного Креста и одному из волонтеров.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
О фактах возможного присвоения гуманитарной помощи стало известно от работников Киевской городской организации Красного Креста, которые обратились в правоохранительные органы за помощью.
Досудебным расследованием установлено, что бывшая глава Печерской районной организации Красного креста, злоупотребляя служебным положением, присвоила гуманитарную помощь на сумму почти 3,6 млн гривен. В частности, исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки, шприцы.
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Также выяснилось, что бывший волонтер этой организации, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, продавал поддельные удостоверения волонтеров Красного Креста. Также мужчина незаконно использовал символику организации на собственном автомобиле.
Во время обысков по месту жительства женщины, офиса и автомобиля обнаружена и изъята гуманитарная помощь на сумму свыше 1 млн гривен, которая была передана для хранения в Киевскую городскую организацию Общества Красного Креста Украины.
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
У бывшего волонтера в ходе обыска также изъяты амфетамин, документы, подтверждающие незаконную выдачу более 150 поддельных удостоверений работников-волонтеров Печерской районной организации Красного Креста, а также поддельные удостоверения волонтеров, которые еще могли быть кому-то выданы. Кроме того, бывший волонтер организации незаконно использовал символику Красного Креста на собственном автомобиле.
О подозрении уведомили бывшего председателя Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины по факту присвоения гуманитарной помощи в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Бывший волонтер этой организации уведомлен о подозрении в мошенничестве, подлоге и сбыте удостоверений волонтера, незаконном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 35). ст. 309, ст.
По материалам:
Finance.ua
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