ООН: гуманитарная помощь Украине сокращается, в то время как потребности в ней растут — Finance.ua
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ООН: гуманитарная помощь Украине сокращается, в то время как потребности в ней растут

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Гуманитарная помощь Украине сокращается, в то время как потребности страны растут уже более двух лет.
Об этом рассказала в понедельник представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг, передает Общественное.
«Ресурсов для оказания гуманитарной помощи гораздо меньше, потому что гуманитарные потребности в связи с этими событиями фактически растут. Именно наиболее уязвимые слои населения будут страдать от сокращения финансирования и поддержки», — сказала Линдхольм Биллинг.
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Гуманитарный план ООН на 2024 год для Украины составляет 3,1 миллиарда долларов, включая 599 миллионов долларов для УВКБ ООН. Однако в первом квартале этого года как глобальный план реагирования профинансирован только на 15%, в то время как за аналогичный период прошлого года финансирование достигло 30%, отметила Линдхольм Биллинг.
Чиновница говорит, что война затягивается и ситуация превращается в «ультрамарафон», где «денежная и гуманитарная помощь — в форме предоставления товаров и услуг, помощь с жильем, ремонтом домов, психосоциальная поддержка» теперь менее часты, чем раньше.
Она особо отметила последствия наступления российских войск на востоке Харьковской области, в результате которого множество мирных жителей часто остается без элементарных вещей, таких как электричество и водоснабжение.
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Она рассказала об эвакуации гражданских из приграничья Харьковской области, хотя и не все на нее соглашаются. В основном там остаются люди пожилого возраста, которые «просто не имеют ресурсов или возможностей, чтобы начать новую жизнь где-то здесь, в центре страны».
Представитель ООН также предупредила, что если количество перемещенных лиц продолжит расти, то их прием и помощь будут огромной логистической проблемой.
«По мере того, как конфликт затягивается, а россия расширяет свое наступление, я думаю, что наибольшее беспокойство вызывает отсутствие у украинцев другого выбора, кроме как продолжать убегать», — сказала она, предупредив, что международное сообщество «не должно останавливаться».
По материалам:
suspilne.media
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