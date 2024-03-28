С 1 апреля меняются правила ввоза гуманитарной помощи — Finance.ua

С 1 апреля меняются правила ввоза гуманитарной помощи Сегодня 08:01 — Казна и Политика

С 1 апреля меняются правила ввоза гуманитарной помощи

В воскресенье, 31 марта, завершается переходный период, в который в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации. С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Для чего необходимы изменения

Эти изменения внедряются для того, чтобы сделать процедуру ввоза и учета гуманитарки более прозрачной:

для фондов и волонтеров;

для организаций и институтов, получающих помощь, и для государства.

Цифровой механизм позволит избавиться от бумаг, а значит, и злоупотреблений при ввозе и распределении гуманитарной помощи. А еще — позволит фондам и общественным организациям сохранять всю историю ввоза гуманитарной помощи в одном месте.

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«Новые правила ввоза гуманитарной помощи в первую очередь важны, чтобы гуманитарная помощь точно доходила до тех, кому она действительно нужна. Цифровая система позволит видеть все движение гуманитарки от попадания ее в Украину до распределения», — говорят в Минсоцполитики.

Также система поможет отслеживать, что планируется ко ввозу, влиять на этот процесс через сбор информации о реальных потребностях в помощи, предотвращать удовлетворение помощи и направлять ее туда, где в этом наибольшая потребность.

Например, типична ситуация, когда в одну и ту же громаду разные организации ввозят подобную помощь, а другие громады остаются с незакрытой потребностью.

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«С момента запуска цифровой системы к официальному Реестру получателей гуманитарной помощи присоединилось более 8 тысяч получателей. Все эти организации могут легально ввозить гуманитарную помощь», — добавили и министерстве.

Чтобы ввезти гуманитарную помощь в Украину, волонтерским организациям необходимо:

Зайти на сайт good.gov.ua и авторизоваться в качестве получателя гумпомощи с помощью Квалифицированной электронной подписи (КЭП). Для регистрации указывается ЕГРПОУ организации, за которым из реестра подтягивается информация о месте ее регистрации и руководстве. Так БФ присваивается индивидуальный номер в Едином реестре. Заполнить перечень ввозимых грузов в разрезе категорий груза. Форма декларации соответствует действовавшей ранее бумажной: это «упрощенная» декларация с указанием объема и типа груза. Создайте уникальный код гуманитарного груза. Этот код используется при прохождении Таможни вместо бумажной декларации. С момента регистрации груза до момента пересечения им границы даются 30 дней.

После ввоза помощи в Украину гуманитарка распределяется, и в системе генерируется автоматический отчет с информацией о том, куда были распределены товары. Указывается только населенный пункт, без подробных адресов.

Справка Finance.ua:

до 1 апреля еще действует переходный период. Он предусматривает, что получатели гуманитарной помощи (фонды, общественные организации и другие учреждения) могут выбирать один из двух вариантов ввоза и учета гуманитарной помощи — бумажный или цифровой.

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