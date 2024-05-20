Определенные категории граждан из двух регионов получат финансовую помощь — Finance.ua
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Определенные категории граждан из двух регионов получат финансовую помощь

Личные финансы
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Определенные категории граждан из двух регионов получат финансовую помощь
Определенные категории граждан из двух регионов получат финансовую помощь
Правительство совместно с ЮНИСЕФ ввело дополнительную финансовую помощь для семей с детьми из уязвимых категорий, которые эвакуируются из Харьковщины и Сумщины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что правительство приняло решение, позволяющее реализовать совместный проект Минсоцполитики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), направленное на экстренную дополнительную поддержку таких семей.

Размер помощи

Благодаря ему семьи из уязвимых категорий, которые должны обязательно эвакуироваться из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей, после эвакуации получат выплату в размере 10 800 грн на человека в семье.
«То есть, например, многодетная малообеспеченная семья из 5 человек, которая будет эвакуирована из Сумской или Харьковской областей, получит 54 000 грн дополнительной денежной помощи», — пояснили в министерстве.

Кто сможет получить помощь

Выплаты будут полагаться таким категориям семей с детьми, которые с 1 мая 2024 г. подлежат обязательной эвакуации, а до эвакуации проживали на территории Сумщины и Харьковщины и относились к одной или нескольким таким категориям (получали соответствующие выплаты от Минсоцполитики):
  • в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
  • семья многодетная с детьми до 18 лет;
  • детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец;
  • семья с детьми до 18 лет является малообеспеченной.
Дополнительная финансовая помощь будет предоставляться единовременно. Продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы.
Если семья выезжает самостоятельно, Минсоцполитики просит обращаться после эвакуации в ближайшее управление социальной защиты в общине, в которую переехала семья, с заявлением о выплате соответствующей помощи.
Средства единовременного пособия будут зачисляться на счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также средства можно получить через Укрпочту.
По материалам:
Finance.ua
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