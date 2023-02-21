Женщины в IT просят на 10-30% меньшую зарплату, чем мужчины (инфографика) — Finance.ua
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Женщины в IT просят на 10-30% меньшую зарплату, чем мужчины (инфографика)

Личные финансы
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Женщины в IT просят на 10-30% меньшую зарплату, чем мужчины (инфографика)
Женщины в IT просят на 10-30% меньшую зарплату, чем мужчины (инфографика)
При поиске работы в ІТ женщины просят на 10–30% меньшую зарплату, чем мужчины.
Об этом свидетельствуют данные портала Djinni.
Самая заметная разница среди менеджеров.
«Проанализировали почти 6000 наймов за последние полгода, где можно определить пол по имени. Только 27% наемных специалистов — женщины (в поиске женщин 38%). Среди наемных девелоперов женщин всего 5–15%, и эта доля уменьшается с ростом опыта», — говорится в заключении аналитиков.
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Медианная зарплата женщин-разработчиц на синьорных позициях — $4500, мужчин — $5000. В выборке нет девопсов, потому что наемных женщин-девопсов — единицы, а с 5+ годами опыта вообще нет.
Похожая ситуация и с менеджерами (product, project): чем выше опыт, тем меньше женщин. Мужчина на позиции senior project manager зарабатывает в среднем $4К, тогда как женщина $3К.
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Наибольшая доля женщин в категориях HR и Recruitement (87%). К 5 годам опыта они даже зарабатывают больше мужчин. Но в категории senior мужчины имеют на 200 долларов больше.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni

Справка Finance.ua:

  • GameDev DOU опубликовал аналитику по зарплатам в украинском геймдеве и портрет геймдев-специалиста и проанализировал, что изменилось за последние полгода;
  • самыми распространенными специализациями украинского ІТ после разработчиков и тестировщиков остаются специалисты по менеджменту проектов, HR/рекрутеры, дизайнеры и аналитики, DevOps/SRE. А самые высокие зарплаты у руководителей C-level: СТО ($6650, +$1650 за полгода).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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