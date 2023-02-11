Лучшие ІТ-работодатели 2022 года (инфографика) — Finance.ua

Лучшие ІТ-работодатели 2022 года (инфографика) Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

В 2022 году около 20 тысяч ІТ-специалистов оценили 842 компании. По результатам их голосования мы составили рейтинг лучших работодателей Украины.

Об этом пишет dou.ua.

Оценки ставили по пяти блокам вопросов: компенсация, условия труда, проект, карьера и лояльность. Смотрите, кто в топе в этом году.

Оценивать компанию могли только работающие там специалисты. Более подробно с методологией рейтинга можно ознакомиться по ссылке

Голосование открыто в течение всего года. Актуальные результаты вы всегда можете посмотреть в сводной таблице . Также доступны результаты прошлых лет

Категория «более 1500 специалистов»

Как и в 2021 году, лучшей из крупнейших стала львовская сервисная компания Intellias. Далее следуют с минимальным отрывом Sigma Software и Genesis. Компании разделяют десятые балла.

Категория «800–1500 специалистов»

На первом месте — ALLSTARSIT, сервисная компания, которая в прошлом году перешла в категорию 800–1500 специалистов. Далее следуют лидеры 2021-го — SQUAD и Plarium.

Категория «200-800 специалистов»

На первом месте в этом году запорожская аутсорсинговая компания Computools. Далее следуют две продуктовые — TRIONIKA и Creatio (ex Terrasoft). Последняя в 2020 и 2021 годах занимала первые места в своей категории.

Категория «81–200 специалистов»

Тройка фаворитов: Solidgate, Empat, Lionwood.software. Всего у всей первой пятерки более 99 баллов.

Лидеры в городах

Ранее мы писали, что украинские ІТ-специалисты постепенно возвращаются домой: в июне 2022 40% айтишников находились в эвакуации (в Украине или за рубежом), а в марте таких было 61%. 27% специалистов переехали в более безопасное место в Украине, а 13% релоцировались за границу. Реже всего покидали свои города ІТ-специалисты, живущие в западных и центральных (Винница, Черкассы, Полтава, Кропивницкий) регионах.

Релоцировавшиеся за границу, наоборот, чаще планируют дождаться окончания войны и тогда возвращаться (38%). Еще 15% ждут, когда в их регионе станет безопасно. В ближайшее время планируют вернуться 8% находящихся за границей.

Справка Finance.ua:

ІТ является одной из ведущих индустрий украинской экономики и стремительно растет каждый год. Так, за последние 6 лет доля экспорта компьютерных услуг в ВВП выросла с 1,8% до 3,5%, а в целом по экспорту услуг — с 13,4% до 37,8%.

ІТ-отрасль в основном ориентирована на экспорт. За последние 6 лет объем экспорта компьютерных услуг рос в среднем на 26,8% ежегодно и в 2021 году достиг 6,9 млрд дол. США.

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