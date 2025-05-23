Железняк рассказал, когда зарегистрируют законопроект о крипторезерве в Украине — Finance.ua

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Железняк рассказал, когда зарегистрируют законопроект о крипторезерве в Украине

Криптовалюта
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Железняк рассказал, когда зарегистрируют законопроект о крипторезерве в Украине
Железняк рассказал, когда зарегистрируют законопроект о крипторезерве в Украине
В Украине уже на следующей неделе могут зарегистрировать законопроект, который позволит создать национальный криптозерв.
Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
По его словам, документ находится на завершающей стадии подготовки и после согласования со всеми сторонами будет подан в Верховную Раду.
Железняк пояснил, что новый законопроект предусматривает возможность добавления виртуальных активов в резервы страны, если такое решение примет регулятор. Какие криптовалюты войдут в резерв, будет определять регулятор — например, это могут быть «биткоины» или другие цифровые активы.

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«Это будет их логика и выбор. Я не вижу смысла это регулировать. Потому что криптоиндустрия развивается очень быстро, как, в принципе, и рынок виртуальных активов», — подчеркнул он.
В то же время Железняк прокомментировал заявление главы налогово-таможенного комитета Даниила Гетманцева, который раньше заявлял, что парламент не планирует запускать никаких резервов, в том числе стратегических, тем более в криптовалюте.
Железняк подчеркнул, что Гетманцев не вовлечен в разработку этого законопроекта.

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Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку передала в Верховную Раду свои замечания и предложения к законопроекту № 10225-д, касающемуся регулирования рынка виртуальных активов. Всего документ содержит 80 пунктов.
Ранее Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах.
Со своей стороны народный депутат Даниил Гетманцев рассказал о двух пунктах по законопроекту:
  1. Налогообложение. Предлагается самая простая и понятная модель — налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что собственник криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов.
  2. Переходный период. Предполагается, что в течение года может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.
По материалам:
ua.news
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