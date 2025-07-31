Трамп планирует интегрировать криптовалюты в экономику США — Finance.ua
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Трамп планирует интегрировать криптовалюты в экономику США

Криптовалюта
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Трамп планирует интегрировать криптовалюты в экономику США
Трамп планирует интегрировать криптовалюты в экономику США
Администрация Дональда Трампа призвала все государственные учреждения США незамедлительно обновить регуляторные подходы к криптовалюте и обеспечить ее полноценное внедрение в национальную экономику.
Об этом говорится в отчете Белого дома.
В документе изложена амбициозная стратегия, согласно которой США должны стать глобальным лидером в сфере цифровых активов. План предусматривает принятие специального законодательства, признающего криптовалюту отдельным классом активов, а также масштабные изменения в банковском, налоговом и финансовом регулировании.
Среди ключевых направлений реформ названы:
  • рынок ценных бумаг и товаров;
  • банковская деятельность;
  • налоговая политика;
  • страхование;
  • кибербезопасность;
  • борьба с незаконным финансированием.
Администрация Трампа призвала федеральные ведомства действовать быстро и решительно, чтобы криптовалюта стала неотъемлемой частью экономики США.
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Сам Трамп заявил, что цифровые активы должны стать столь же привычными для американцев, как доллар — в частности, в ипотечных программах, банковских услугах, пенсионном обеспечении и системе налогообложения.
Потребность в срочных изменениях также связана с тем, что семья президента активно инвестирует в криптосферу. Как отмечают аналитики, с момента выборов стоимость биткойна выросла на 74%, а общая капитализация крипторынка увеличилась на $1,57 трлн.
В отчете Белого дома отдельно подчеркивается важность создания четких, прозрачных правил, позволяющих легально развивать криптоиндустрию. Среди главных задач названы достижения «регуляторной определенности», которая обеспечит предпринимателям стабильные условия для инвестирования, разработки новых сервисов и программных решений.
Трамп поручил своей администрации сформировать в США самый глубокий и самый ликвидный рынок цифровых активов в мире.
По материалам:
УНН
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